香港泛民派47人被控顛覆國家罪　民進黨：憤慨震驚

▲香港53位泛民派人士被控違反國安法被捕。（圖／路透）

文／中央社記者葉素萍、王承中台北28日電

民進黨今天說，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚；中共不斷擴張的極權主義，已成為人類生存的最嚴重威脅。

香港警方國安處今天將年初拘捕的50多名民主派人士中的47人，以顛覆國家政權的罪名加以起訴，明天將開庭。

民進黨晚間透過聲明表示，港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後立即關押起訴，令人憤慨與震驚。港府不斷用行動證明，香港已經成為中國的普通城市之一，毫無「兩制」的存在空間。

民進黨指出，香港社會已等同由中共當局直接統治，恣意逮捕收押異議人士，讓港人陷入自危與隨時可能遭拘捕的紅色恐怖中。對於曾經歷經白色恐怖的台灣人民而言，如此反自由民主、脅迫人權的行徑並不陌生。中共不斷擴張的極權主義，已經成為人類生存的最嚴重威脅。

民進黨表示，嚴厲譴責並要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。

時代力量晚間也發布聲明說，中共此舉，不啻是向全球民主陣營示威叫囂。在港版國安法之下，香港人已成禁臠。這47名泛民派人士，恐將身陷囹圄。

時代力量表示，諷刺的是，中國國台辦發言人馬曉光日前尚大言不慚地說兩岸需要「東風雨露」，然而為何又在此時大規模起訴泛民派人士。台灣人民看在眼裡，只會更加心寒。

時代力量還提醒國內少數對中國存有幻想的政黨，如果不儘速認清中共政權的冷酷本質，終將會被台灣人民唾棄。