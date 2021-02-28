嘉義縣推農漁產國際認證　進軍國際市場及國內大型通路

▲嘉義縣優質農漁產取得國際驗證。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府持續輔導農漁業者取得相關國際驗證，致力使農漁生產規範與國際接軌，增加產品優勢及提升產業競爭力，109年度共有5個農漁業者通過GLOBALG.A.P.、ASC、MSC等國際驗證，縣府舉辦授證暨成果發表，由縣長翁章梁親自頒發證書給通過國際驗證之農漁業者。

縣府近年推動「嘉義優質農產品國際驗證輔導計畫」成績相當亮眼，雖去年受疫情影響，部分類別的國際驗證稽核員無法入境進行稽核，但仍順利輔導東晟水產公司取得台灣鯛ASC驗證、三欣園藝事業公司取得萵苣GLOBALG.A.P.驗證、鑫溶實業股份有限公司取得台灣鯛ASC及大比目魚MSC驗證、王宏誠先生取得茶業GLOBALG.A.P.驗證，以及梅山鄉農會取得茶業GLOBALG.A.P.驗證，也奠定嘉義縣優質農漁產銷售國內外市場利基。

「拿到國際驗證，等於拿到國際護照！」翁章梁表示，嘉義縣非常重視農漁業者取得GLOBALG.A.P.、ASC、MSC等國際驗證，補助三分之二驗證費用，盼業者達到源頭管理、降低食安風險、市場區隔、提升管理、品牌形象及穩定收益等效益，有助於進軍國際市場及國內大型通路；參與國際驗證是全球化的趨勢，不僅是開拓通路及追求品質與價格，同時也是農漁經營技術及形象的提升，縣府將持續推動此計畫，幫助嘉義縣農漁業提升競爭力，進軍國際！

GLOBALG.A.P.、ASC及MSC都是全球重要的農漁產品驗證系統，GLOBALG.A.P.（全球良好農業規範）是全球最知名的驗證標章，對農產品追溯及安全的要求非常嚴謹，包括從生產、加工、儲藏和管理等層面都有嚴格規範，目前全球通過GLOBALG.A.P.驗證農戶數已達到 20萬個生產者、分布於全球130個國家，迅速蓬勃發展，在全球各國農產品通路之銷售上，是重要的指標之一。

ASC（Aquaculture Stewardship Council、水產養殖管理委員會）及MSC（Marine Stewardship Council、海洋管理委員會）是國際最知名的水產品環保驗證標章，也是永續漁業的驗證指標。ASC係針對養殖水產品，而MSC係針對海洋捕撈漁業，ASC及MSC結合有GLOBALG.A.P.及ISO22000優點，不僅具可追溯的生產履歷，並藉由負責任的管理，將水產養殖和捕撈漁業對大自然環境、海洋及水質的影響減至最低，落實永續漁業精神。

目前全球通過ASC與MSC流通鏈驗證業者數已超過2459個生產者、遍佈全球90個國家，迅速蓬勃發展，並獲得國際連鎖通路業者支持採購，是國際上最重要的水產驗證系統。

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