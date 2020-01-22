台東縣農漁物產館22日開幕　打造觀光農產促銷新亮點

▲台東縣農漁物產館22日隆重開幕，打造觀光農產促銷新亮點。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣農會為推廣縣內農漁會之優良產品與伴手禮，在台東鐵花村商圈開設「台東縣農漁物產館」，於22日舉行開幕，未來將提供縣內各農漁會之特色伴手禮，並邀請小農以農民直銷站之方式，販售新鮮蔬果類及二級加工品，也提供小農一個自我展售的平台，應邀參與的縣長饒慶鈴希望未來物產館可以成為台東觀光及農漁產促進的新亮點，期盼讓更多來往台東的客人能夠「一站式」的消費，一次購足所有台東好物，共同推廣本縣優質商品。

饒慶鈴表示：遊客來到台東，傍晚、夜間活動時，最喜歡造訪的景點之一、就是鐵花村，除了聽聽音樂、品嚐美食之外，尤其需要一家結合台東農漁特產的「旗艦店」，謝謝台東縣農會戴總幹事扛起領頭羊的工作，在鐵花村入口處、台東書香味最濃的誠品書局前面，不惜重金打造台東農漁產精品店，為台東農業顧好裡子、做足面子，希望成為台東觀光及農漁產促進的新亮點。

縣農會總幹事戴振東則指出，台東具有得天獨厚的地理條件及未受工業污染的環璄，成就各鄉鎮生產其各具代表性且品質優良的農漁產物，如：池上、關山的稻米、鹿野的紅烏龍與鳳梨、南迴地區地的金針、小米、紅藜與樹豆及台東、太麻里的釋迦，還有海岸線的東河、成功的柑橘類，以及因為豐饒的海洋資源所帶來的豐富漁業產品等，遊客來一趟「台東縣農漁物產館」就好像走遍了台東縣的各個鄉鎮，讓人有耳目一新的感覺。

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