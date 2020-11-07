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攜手共創安全環境　長大籲請警政、社區鄰里協力邁向「安全社區國際認證」

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▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為全面強化校園及社區安全，長榮大學由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，6日在校內夜間值勤會議中，校長李泳龍指示，將全速擴大校園安全防護能量，未來將與警政單位及社區代表定期召開聯席會議，盤整資源高效運用，並以取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。

▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮大學校長李泳龍解釋，在擴大校園安全防護能量上，校方即日起全面強化巡守人力與配備，除增聘人員、擴大巡守隊伍外，也會以更高標準增設巡守相關配備，包含增購巡邏車輛與防身工具，提供校園更高頻率、涵蓋更廣泛之巡守服務，亦可針對潛在犯罪事件進行更為強力之遏阻預防。另外，對於校園內的傷害、罹病事件，學校也調集小型電動救護載具，期望能夠快速到達現場、且安全運送傷者就醫。

▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

其次，校方也將持續與警方、社區定期召開聯席會議，期望透過三方合作，共同打造安全的學習環境。具體作為是希望能與警政單位、社區鄰里共同努力，以邁向取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為目標。此一認證係透過多方共同協力、危安事件監測改善、安全促進計畫等多元作為，找出潛藏於社區的危險群族群並加以保護。校方期望爭取國際認證之目標能獲得社區內各組織與機關的認同及支持，透過大家的力量攜手共創安全社區。▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長李泳龍補充，為了增進校園安全，除增設人力擴大校園內外的巡守範圍外，台南市政府也承諾立即協助強化校園與周邊環境的安全防護設施，像台鐵橋下便道的雜草清除與增設警監照明設備，校園周邊已完成增設巡邏箱。此外，將更強化警民橫向聯繫溝通，即時向師生發出提醒，並已著手規劃歸仁分局入校宣導交通安全與自我安全維護，同時教導防身術。▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）11月2日起本校已陸續在校園內發放防身警報器，並設立專門電子信箱 icare@mail.cjcu.edu.tw ，供師生反映相關事宜；校內研發的APP「虎皮同學我問你」，已增加隨按即撥至本校校安中心或派出所的功能，亦增加可即時反映校園設施修繕問題的通報機制，校內與校外若有路燈問題，皆可藉此APP直接反映。

▲為全面強化校園及社區安全，長榮大學起由校方、警方、社區成立區域安全聯防機制，加強夜間巡邏，並朝取得世界衛生組織認可的「安全社區國際認證」為發展目標。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮大學指出，11月底前預計舉辦7場師生關懷座談會，由校長及行政、教學團隊面對面向師生說明校安改善措施，未來亦將參考其他大學校園安全相關制度，持續評估並強化本校的校安機制。

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