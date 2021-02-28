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賴清德未出席228紀念會　柯文哲「對的事勇敢做」：世上哪天沒壓力

▲▼二二八事件74周年紀念會,228事件,柯文哲 。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲與前總統馬英九28日在228紀念會同台，原本協辦單位「台灣國家聯盟」邀請副總統賴清德出席，但由於獨派不滿馬英九參與活動，因此使「台灣國家聯盟」退出協辦，使賴清德行程變卦。對此，柯文哲28日受訪時表示，「人活在世界上，哪天沒壓力？」對的事情勇敢做就好了。

柯文哲28日出席在228紀念公園舉辦的228紀念會活動，關於賴清德不到場，柯文哲先是嘆了一口氣，接著表示「我沒辦法替他回答。我覺得是這樣啦！人活在世界上，哪天沒壓力？如果我們認為是對的事情，就勇敢去做，這樣就好了。」

針對有台派團體認為他消費228，柯文哲再度嘆了一口氣，直言228應當是台灣人團結的日子，但每次遇到這個日子，大家卻吵吵鬧鬧、怪來怪去，坦白說這不是他樂見的事情。

至於臉書提及自己2016年以為民進黨全面執政，台灣會走出藍綠統獨吵鬧局面，是否覺得民進黨現在應該擔任溝通角色？柯文哲回應，通常要有強勢的一方，才能解決事情，「現在民進黨完全執政，其實更有能量解決這事情，這是我的看法。」

最後，關於柯文哲在台上致詞談及「求同納異」，是不是未來跟國民黨有更多合作的可能？柯文哲說，「看議題！」就像上次與國民黨主席江啟臣同台，當時題目是居住正義、世代正義，「國民黨辦一個民生議題論壇，難道其他黨不能去？」

柯文哲指出，國民黨、民眾黨內都有意見，甚至連民進黨都有意見，「我說這個國家很奇怪！」難道高房租、高房價只是某一個黨的政策問題嗎？「不會嘛！」這是要大家共同討論的事情，難道民進黨哪天舉辦高房價論壇，就不邀請其他黨，自己關起門來討論嗎？「這也不對嘛！」

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