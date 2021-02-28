柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記



▲新竹市政府今日在新竹市二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

適逢二二八事件74周年紀念，新竹市政府今（28）日在新竹市二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」，巿長林智堅與受難者代楊金土、楊田郎、鄭一郎、林嘉湧、林邱月妹、張文淵、楊雄鎮，還有台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英，在當年事件發生時刻14:28一同默哀並與二二八事件受難家屬握手，並以純白的百合花朵向受難者表達追思。



林智堅表示，傷痛會過去，將會迎來希望，二二八事件是台灣過去的政治禁忌，也是台灣歷史最黑暗的時刻，許多前輩追求自由、民主，因此被監禁，失去了自由，甚至被槍決，還牽連家人的名譽，這是一種集體刻苦銘心的痛，即使過了74年，許多家屬仍隱隱作痛，每年他都代表市府，慰問家屬、弔念受難者。

▲▼林智堅引用電影《返校》台詞「人不是應該生而自由嗎？不就只是讀幾本書而已嗎？」，前輩努力沒有白費 ，今日台灣民主自由，歷史不可以被忘記。





他說，謝謝前輩們的對抗，威權的高牆被鑿出一道裂縫，有縫就有光，光來了，也就有了探究真相、撫平傷口的希望。同時，林智堅也引用電影《返校》台詞「人不是應該生而自由嗎？不就只是讀幾本書而已嗎？」，前輩努力沒有白費 ，今日台灣民主自由，歷史不可以被忘記，盼藉由簡單隆重紀念會，弔念受難者，並盼大家記取歷史悲痛。

林智堅說，無論威權多麼讓人恐懼，每一個世代，總有許多無懼之士，例如，香港的年輕人不懼威權的壓迫，向國際社會求援；緬甸的年輕人，不怕槍桿的威脅，拚了命的表達對軍事政變的憤怒。

追思音樂會由弦音室內樂集樂團演奏民謠「望春風」、「雨夜花」以及「辛德勒的名單」等曲目，現場並播放和平鐘聲，活動場面隆重肅穆。

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