　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記

▲柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹市政府今日在新竹市二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

適逢二二八事件74周年紀念，新竹市政府今（28）日在新竹市二二八和平紀念公園舉辦「2021和平紀念日追思音樂會」，巿長林智堅與受難者代楊金土、楊田郎、鄭一郎、林嘉湧、林邱月妹、張文淵、楊雄鎮，還有台北市長柯文哲的父親柯承發、母親何瑞英，在當年事件發生時刻14:28一同默哀並與二二八事件受難家屬握手，並以純白的百合花朵向受難者表達追思。

林智堅表示，傷痛會過去，將會迎來希望，二二八事件是台灣過去的政治禁忌，也是台灣歷史最黑暗的時刻，許多前輩追求自由、民主，因此被監禁，失去了自由，甚至被槍決，還牽連家人的名譽，這是一種集體刻苦銘心的痛，即使過了74年，許多家屬仍隱隱作痛，每年他都代表市府，慰問家屬、弔念受難者。

▲柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼林智堅引用電影《返校》台詞「人不是應該生而自由嗎？不就只是讀幾本書而已嗎？」，前輩努力沒有白費 ，今日台灣民主自由，歷史不可以被忘記。

▲柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記。（圖／記者陳凱力翻攝）

他說，謝謝前輩們的對抗，威權的高牆被鑿出一道裂縫，有縫就有光，光來了，也就有了探究真相、撫平傷口的希望。同時，林智堅也引用電影《返校》台詞「人不是應該生而自由嗎？不就只是讀幾本書而已嗎？」，前輩努力沒有白費 ，今日台灣民主自由，歷史不可以被忘記，盼藉由簡單隆重紀念會，弔念受難者，並盼大家記取歷史悲痛。

林智堅說，無論威權多麼讓人恐懼，每一個世代，總有許多無懼之士，例如，香港的年輕人不懼威權的壓迫，向國際社會求援；緬甸的年輕人，不怕槍桿的威脅，拚了命的表達對軍事政變的憤怒。

追思音樂會由弦音室內樂集樂團演奏民謠「望春風」、「雨夜花」以及「辛德勒的名單」等曲目，現場並播放和平鐘聲，活動場面隆重肅穆。

►日本狂銷超過1.2億條「DHC日版純欖護唇膏」激殺0.38折、每條133元超划算

►阿公去喪禮路上被撞翻逃死劫！29歲騎士噴對向　秒遭輾爆頭慘亡

►2幼女悲認屍！4寶婦急赴醫院顧癌夫　恍神騎上國道遭撞死臟器外露

►阿嬤載外孫女被撞飛　3歲童見嬤躺血泊大哭：我要回家

►魔老闆殘虐1／囚水電工8年沒給薪！釘書機4針縫舌　耳朵打爛變形

ET快訊
遊客連假賞櫻「狂扯樹枝拍照」　整根斷掉照片曝！農場主崩潰
200貨櫃無法外銷！鳳梨伯損失千萬　兒曝最慘狀況
快訊／台中小客車撞油罐車！車體翻覆　2大2小受傷
公公猝死婆婆走不出來！媳婦「騷擾狂煩」真相暖炸
快訊／台東美麗灣驚傳落海事故　17歲少年遭浪捲走搜救中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

嘉義東石鄉堤防資源回收廠大火　卡車燒到只剩骨架

柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記

男大生扮「姊姊」！曬辣照：教你練身材…騙少女拍裸照　1理由免關

台中男載4國中同學吃消夜撞路樹！　後座1人頭部重創不治

國道巨輪「從天降」奪妻命！夫返事故現場哀戚招魂　國道警戒護

快訊／台中小客車碰撞油罐車！2大2小受傷　車體翻覆路中

快訊／高鐵大道花海段2車對撞！小貨車駕駛彈出車外無呼吸心跳

快訊／老師帶10學生美麗灣戲水　17歲男遭浪捲走搜救中

男深夜墜南崁溪雙腳骨折痛苦哀號　警消救上岸送醫

貨車跨雙黃線逆向　騎士捍衛路權不閃驚險擦撞！網勸：生命很重要

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達「睡夢離開，走得很安詳」　謠言亂傳..好友田啟文轟：要尊重家人

路上見黑汪肚子餓「搖尾討食」 工地師傅暖蹲地...分半個便當

家貧欠註冊費！50年後「十倍奉還」　男寄匿名親筆信+2.3萬元報答母校

1家4口國道遇「奪命飛天輪」路殺 車頂變V字型...副駕母爆頭慘死

Albee被提醒衣服拉好...火辣秀事業線　素顏真面目曝光！眾人驚：有畫了吧

嘉義東石鄉堤防資源回收廠大火　卡車燒到只剩骨架

柯P爸媽出席新竹228追思會　林智堅：歷史不該被忘記

男大生扮「姊姊」！曬辣照：教你練身材…騙少女拍裸照　1理由免關

台中男載4國中同學吃消夜撞路樹！　後座1人頭部重創不治

國道巨輪「從天降」奪妻命！夫返事故現場哀戚招魂　國道警戒護

快訊／台中小客車碰撞油罐車！2大2小受傷　車體翻覆路中

快訊／高鐵大道花海段2車對撞！小貨車駕駛彈出車外無呼吸心跳

快訊／老師帶10學生美麗灣戲水　17歲男遭浪捲走搜救中

男深夜墜南崁溪雙腳骨折痛苦哀號　警消救上岸送醫

貨車跨雙黃線逆向　騎士捍衛路權不閃驚險擦撞！網勸：生命很重要

酒醉男硬拉9歲女兒闖鐵軌！腳滑把她「撞進火車輪下」當場輾斃

台灣游泳第一人！　FINA認證王冠閎世青紀錄

嘉義市糖友血糖試紙　護足鞋及車資補助開放申請

明收假日省道「6地雷路段」出爐　返工、旅遊車潮估9點起湧現

高中木聯／蔡宇威延長賽致勝安　姚恩多看茂野吾郎很熱血

朴信惠曬鑽扣鞋太黯淡被秒殺！　申敏兒霸氣「放頭頂」搶鏡成功

「修路到台灣是認真的」　中共最新交通規劃綱要「終點有台北」

林樺慶持續進步　助總：慢慢看到好的東西

拿漂亮新衣勸牠穿！粗壯汪「變海豹頭」婉拒　阿母嘆：只肯穿這件

貓咪走失超難過！　他「15年後接收容所電話」：掃到晶片了

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

去網友阿嬤家吃飯　女慘遭性侵

桃園男無套性侵女友　完事她躺旁邊：前男友比較大

逾700乖寶寶騎士228上北宜　抗議濫設區間測速

即／國道一號6車連環撞！1家3口送醫

三重老牌健美先生騎車買水果斷魂

封街競速5秒片瘋傳…「油門一拜」馬上落漆

鐵路殺警案一審鑑定醫師：不會再接鑑定工作

新北男路倒醒來爆：跟老婆車上輕生！

竹科男疑被前女友傳染　崩潰PO文爆料下場慘了

即／老師帶10學生美麗灣戲水「17歲少年遭浪捲走」

一家4口出遊遇飛天輪路殺　母爆頭亡

嘉義男開車撞傷警！遭轟3槍射中後腦　手術進度曝

更多熱門

相關新聞

賴未出席228紀念會　柯暗酸這句話

賴未出席228紀念會　柯暗酸這句話

台北市長柯文哲與前總統馬英九28日在228紀念會同台，原本協辦單位「台灣國家聯盟」邀請副總統賴清德出席，但由於獨派不滿馬英九參與活動，因此使「台灣國家聯盟」退出協辦，使賴清德行程變卦。對此，柯文哲28日受訪時表示，「人活在世界上，哪天沒壓力？」對的事情勇敢做就好了。

柯文哲定調228：國家機器大規模迫害

柯文哲定調228：國家機器大規模迫害

逾700乖寶寶騎士228上北宜　抗議濫設區間測速

逾700乖寶寶騎士228上北宜　抗議濫設區間測速

江啟臣：轉型正義不應是對一群人的標籤清剿

江啟臣：轉型正義不應是對一群人的標籤清剿

凌晨開始！柯文哲一日北高流程曝光

凌晨開始！柯文哲一日北高流程曝光

關鍵字：

228

讀者迴響

熱門新聞

西門町遭路人嗆渣　羅志祥差點哭出來

酸民嗆「吳孟達只是戲子」！

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

挺大肚仍「強迫行房」孕妻下藥毒殺老公

吳孟達曾恨周潤發不借錢！「奪人生唯一獎項」才知對方暖舉緊擁痛哭

快訊／台南阿嬤攜7歲孫燒炭亡

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

青銅劍遭壓45度角彎折　搬開秒彈回原狀

台男太丟臉！「日本正妹家教」委屈哭訴

吳孟達15句經典台詞！紅到今天網友還在用

4歲妹墮水泥攪拌機　骨頭被攪碎

周星馳發聲了！痛失老友吳孟達：我還無法接受

林明禎下身形狀明顯露出…急刪野外片！

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

酒店性愛教戰手冊規定曝　網分析不准帶保險套原因

更多

最夯影音

更多
吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶

吳孟達搭檔周星馳..「一個眼神」就懂彼此　曾說「有機會再合作」同框演出成追憶
吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

吳孟達肝癌病逝..享壽70歲　曾和探病友人吐抗癌心聲「很痛、很辛苦」

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

屋主頂樓設佛堂引對面鄰居不滿 抱怨全家生病！擺強光、面具反制

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

浴室改造！阿嬤級→北歐極簡風　花費6千元「2天完工」免釘牆超讚

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

吳孟達肝癌「已是彌留狀態」　持續為達叔集氣...

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面