六龜「蜜風鈴蓮霧」外銷大陸突喊卡！果農曝辛酸：政府要想辦法

記者許宥孺／高雄報導

繼台灣鳳梨遭大陸暫停進口後，今天又傳出高雄六龜農會原定3月3日將出口一批蜜風鈴蓮霧至對岸，也遭貿易商突然喊暫停，有當地果農已經耳聞風聲，強調蓮霧產量多，不能只靠內銷，希望政府要想想辦法。

▲高雄六龜蜜風鈴蓮霧多外銷大陸，今卻傳出貿易商要求暫停出貨。（圖／記者許宥孺翻攝）

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「擔心啊！生活會變差！」有果農表示，六龜地區盛產蓮霧、芭樂、棗子，尤其以蓮霧為大宗，因產量多，國內內銷有限，國人自己吃不完，大多是靠外銷，六龜蓮霧出口率至少占全國五成以上，現在傳出大陸貿易商暫停出貨，難免會影響農民收入，還有前陣子寒害的損失影響也很大，靠政府補助也不是辦法，「政府要替我們想辦法！」

▲果農強調水果無法單靠內銷，請政府要想想辦法。（圖／記者許宥孺翻攝）

果農進一步說，目前還沒有聽到中盤商暫停收購，但是農民只靠水果賺收入，如果水果不外銷，國內滯銷、價錢就差，工錢就不敷成本。

▲▼高雄六龜盛產蜜風鈴蓮霧。（圖／記者許宥孺翻攝）

「我們從農就是要靠外銷啊！」有果農大姐說，今天有聽到消息，說蓮霧要暫停外銷，聽到消息時有嚇一跳，不知道是疫情還是政治的關係。

針對28日上午接獲陸方貿易商來電，表示下周暫停蓮霧出口，六龜農會總幹事邱蘭英強調，「並非陸方官方指令，單純是貿易商覺得市場不穩定，所以請我們下禮拜暫停出貨，沒有政治因素，不是官方要求，我們求證過了」，至於暫停出貨理由，貿易商僅表示「要觀望」，並未多說。

邱蘭英說，六龜農會固定是禮拜三和禮拜日出貨，而這批突然被取消的訂單就是預計在3月3日出櫃，預計有3000多公斤，六龜農會的對口僅有這家貿易商，但其他合作社則有其對口，至於什麼時候能恢復合作，還要等連假過後，對方再聯繫，事情原委可能就會比較明朗。

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