快訊／罔腰秘密接受調查！衛生局：「人體試驗懷孕」已完成陳述

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

變性網紅「罔腰」聲稱因接受人體試驗懷孕引發社會關注，高雄市衛生局22日下午掛號寄出公函要求她以書面或到衛生局陳述意見，她也在24日PO出影片，透露已經收到掛號信，並表示「會出面約談」，其男友也在IG隱約透露「26日見」，隨後2人就到台中跑趴旅行3天。《ETtoday新聞雲》上午就到衛生局等候，不過直到下午5點，罔腰都沒有出現，隨後衛生局證實，罔腰已經完成相關意見陳述。

▲罔腰在IG透露已收到衛生局公函，26日果真現身衛生局。（圖／翻攝自罔腰IG）

罔腰18日曬出寶寶超音波照聲稱接受人體試驗懷孕，並附上高醫腹部超音波檢驗單、人體試驗通知書等資料，遭外界質疑「沒有子宮怎麼懷孕」，被影射做無子宮受孕試驗的高醫，在第一時間出面駁斥澄清，後續衛生局進入醫院調查，高醫確實沒有罔腰所述與受孕相關之人體試驗情節，22日衛生局寄出通知單，請罔腰在收件1周內以書面方式或親自到衛生局陳述相關意見。

罔腰24日在IG限時動態表示「準備要去台中」、「出門前管理室掛號信，三天後在（再）回來嘿，處理事情，我繼續度假嘿」，動態內文隱約透露已看到衛生局寄出的掛號招領通知單，且打算等台中行結束後再取件，沒料到，過了1個多小時，她就在IG限時動態PO出一段影片，影片內容顯示已收到高雄市衛生局雙掛號信，同時也在臉書表示，「我會出面約談，各位放心」，其男友Teddy也在IG表示「26日見」，隱約透露，26日可能會現身衛生局約談。衛生局證實，該畫面出現的信封袋，確實是由衛生局寄出的公函。

▲罔腰25日凌晨po出內診照，稱自己莫名流血。（圖／翻攝罔腰IG）

面對酸民留言，罔腰心情似乎不受影響，24日更跟著男友回台中旅行跑趴3天，不過她25日凌晨突然PO出腳開開的內診照片，稱自己莫名流血，但網友卻質疑，「懷孕可以內診？」有眼尖網友發現，該診所是台中某生殖醫學中心，該診所也迅速澄清，表示罔腰在拍照前確實有溝通獲得醫生同意，對於罔腰前來就診，診所也視為一般病人看診，強調「罔腰沒有來做試管，是單純婦科檢查」。

▲罔腰深夜po內診照，診所遭起底是台中某生殖醫學中心。（圖／記者游瓊華攝）

從罔腰IG限時動態可見，26日中午，罔腰和Teddy退房後，便到台中知名日本料理店大啖美食，Teddy還說，「先來去吃個飯，該面對的還是要面對」。《ETtoday新聞雲》記者上午就到衛生局等候，不過直到衛生局下班時間，罔腰仍沒有出現。

衛生局隨後證實，罔腰已完成相關意見陳述程序，相關事證也會逐步釐清，其中她講的部分是不是與事實有出入，還會進一步比對。據了解，罔腰同時也在意見陳述單上面親筆簽名，後續調查權責已交由衛福部。

【相關新聞】

快訊／罔腰收信了！倒數計時啟動 態度大轉變：我會出現約談

獨／罔腰不甩衛生局掛號信！準備去台中 IG：度假3天再回來嘿

罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊 婦科醫推論：早就拿到了

快訊／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知 若1周內沒到案下場曝

罔腰深夜喊「流血」 網酸劇情太老套！名醫：自找臺階下

大醫院K小網紅形象也不好！高醫提告罔腰PO懷孕照 2關鍵先喊卡