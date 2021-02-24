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獨／罔腰不甩衛生局掛號信！準備去台中　IG：度假3天再回來嘿

▲罔腰不甩衛生局掛號信，IG限時動態表示要到台中玩3天。（圖／翻攝自罔腰IG）

▲罔腰不甩衛生局掛號信，IG限時動態表示要到台中玩3天。（圖／翻攝自罔腰IG）

記者許宥孺／高雄報導

變性網紅「罔腰」聲稱因接受人體試驗懷孕引發社會關注，高雄市衛生局22日下午掛號寄出公函，請罔腰在收件7天內以書面方式或到衛生局陳述相關意見，不過至今，衛生局仍未收到回執聯。但假設罔腰堅持不收件，其實也能依照行政程序法相關規定，將文件放置於罔腰住所。

高雄市衛生局22日以掛號方式寄出通知單，請罔腰在收件7天內（含假日），以書面方式或到衛生局陳述相關意見，但截至今日中午截稿前，衛生局都未收到回執聯。

▲罔腰宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

▲罔腰男友聲稱接受人體試驗懷孕。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

罔腰24日上午在IG限時動態表示，「準備要去台中」、「出門前管理室掛號信，三天後在（再）回來嘿，處理事情，我繼續度假嘿」，動態內文隱約透露已看到衛生局寄出的掛號招領通知單。

如果罔腰持續外出且堅持不收件，可有辦法解決？據了解，衛生局可依照《行政程序法》相關法條，罔腰本人或是同居男友無正當理由拒絕收領文書時，可將文書留置於應送達處所；另得將文書寄存送達地之地方自治或警察機關，並作送達通知書兩份，一份黏貼於應受送達人住居所、事務所、營業所或其就業處所門首，另一份交由鄰居轉交或置於該送達處所信箱或其他適當位置，以為送達。

高雄市衛生局調查，跨性別網紅「罔腰」於個人IG網頁發布超音波照片聲稱懷孕，後續並由其男友宣稱係藉由進行天價費用之人體試驗受孕乙事，經調查目前發現，未有本轄醫療院所違規進行人體試驗。

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