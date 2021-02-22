大醫院K小網紅形象也不好！高醫提告罔腰PO懷孕照　2關鍵先喊卡

▲變性網紅「罔腰」自爆懷孕12周。（圖／翻攝自罔腰IG）

地方中心／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照及高醫內科檢驗單，讓外界質疑「沒有子宮怎麼懷孕」，男友則是PO出高醫人體研究同意書，希望解答外界疑惑。被影射做無子宮受孕試驗的高醫，雖在第一時間出面駁斥，並向法律顧問研擬提告，但事情延燒第4天，高醫究竟提不提告，最新動向也曝光了。

▲罔腰曬孕肚。（圖／翻攝自Instagram／wen810615）

據了解，高醫初步認為，目前所握證據並沒有太直接指向高醫，所以目前還在評估，「大醫院去K小網紅，形象上也不好」，至少現在罔腰也沒有說是在高醫參與人體試驗研究，所以下一步，還是會繼續觀察罔腰的動作。

罔腰在IG自爆懷孕12周，遭外界質疑「沒有子宮怎麼懷孕」，男友阿猴則是PO出高醫人體研究同意書，表示是一位醫師在做醫學研究，剛好有機會接觸，就接受了這個人體測試。

▲罔腰宣布懷孕喜訊，阿猴解釋接受人體試驗。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

由於照片中，寶寶超音波照片和高醫內科檢驗單一併被吸在白板上，遭外界聯想，難道無子宮受孕實驗是在高醫施作，雖然高醫在第一時間出面駁斥，「全國沒有醫院做無子宮受孕實驗」，但多少已影響到高醫的聲譽，因此仍會繼續觀察。

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