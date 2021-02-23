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罔腰又遭打臉！懷孕12周才領媽媽手冊　婦科醫推論：早就拿到了

▲罔腰曬出的媽媽手冊是2018年舊版。（圖／記者許宥孺攝）

▲罔腰曬出的媽媽手冊是2018年舊版。（圖／記者許宥孺攝、翻攝自罔腰IG）

記者許宥孺／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照聲稱懷孕，引起軒然大波，23日凌晨她終於在IG上傳手持2018年出版的媽媽手冊影片，但把醫院名稱和媽媽姓名欄遮住，遭網友質疑難道又是作假。對此，婦產科醫師也釋疑，據罔腰在2月9日照的超音波照，顯示寶寶健康狀況良好，應早就拿到媽媽手冊，至於手冊版本，醫療院所會將舊版用完再發新的，但很少醫院會一次向國健署請領大量媽媽手冊。

罔腰自曝懷孕12周後，不少網友紛紛要她拿出媽媽手冊，對此，她曾說20日就會去拿，直到23日凌晨，她終於在IG上傳手持媽媽手冊和孕婦停車證的影片。但有網友質疑，超音波都顯示懷孕3個月，為什麼還沒拿領媽媽手冊？且影片中的媽媽手冊是2018年舊版，目前醫院早有2020年版本，還有，既然媽媽手冊是本人親領，為什麼不秀出本名，以及停車證沒有蓋院章等4疑點。

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▲▼鈞安婦幼聯合醫院院長林克臻。（圖／記者許宥孺攝）

▲鈞安婦幼聯合醫院院長林克臻。（圖／記者許宥孺攝）

懷孕幾周能拿媽媽手冊？不孕症名醫林克臻指出，懷孕4周小便就可驗到懷孕，5周照超音波就可看到胚囊，「7周就能讀到心跳」，一般孕婦到婦產科醫院，經醫師檢查嬰兒心跳沒問題，確定是活產，就可以發媽媽手冊。

根據罔腰曬出的寶寶超音波照，拍攝日期2月9日，顯示已經懷胎12周，預產期則是在8月29日。若是確定寶寶有心跳，為何罔腰會等到第12周，才說「星期六（20日）會去拿媽媽手冊」？醫師私下推論，在嬰兒著床成功的狀況下，其實第7周醫院就可以發媽媽手冊，臆測其實罔腰早就已經領到媽媽手冊，甚至已經做了幾次產檢。

▲罔腰曬出的媽媽手冊是2018年舊版。（圖／記者許宥孺攝）

▲罔腰曬出的媽媽手冊是2018年舊版。（圖／記者許宥孺攝）

有眼尖網友指出，罔腰所拿媽媽手冊是舊版本，對此，林克臻解釋，媽媽手冊有新、舊版本，但各醫療院所若有舊版的，仍可以繼續發放，直到發完才換新版本，不過2018年出版已算舊版，醫療院所向國民健康署請領媽媽手冊都是一批發完後才會再申請，除非該醫療院所之前領太多，用了2年多才用完，才肯換新版，但很少醫療院所會一次申請這麼大量的媽媽手冊。

根據罔腰曬出的媽媽手冊上，並沒有露出姓名，那媽媽手冊是否可輕易取得？林克臻指出，媽媽手冊是醫院管制品，且通常準媽媽姓名欄的位置，在院內都會由護理師直接寫好，不可能造假。至於孕婦停車識別證的部分，林克臻說，一本媽媽手冊就是對應一張停車證，不須蓋醫療院所章，車證上寫的日期，就是媽媽的預產期，直到孩子生就會失效。

罔腰不僅曬媽媽手冊，她還針對連日來的負面攻擊作出回應，甚至還提到「姨媽一直沒來，整個不舒服」。對此，林克臻笑說：「沒有子宮、沒有卵巢、沒有卵子，怎麼懷孕？月經本來就不會來！」他解釋，女性拿掉子宮就沒有月經了，但有卵巢的話還是有週期賀爾蒙變化。

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