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快訊／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知　若1周內沒到案下場曝

▲流產聲明瘋傳，罔腰否認。（圖／翻攝自IG／罔腰）

▲罔腰自曝懷孕12周，引發社會關注。（圖／翻攝自IG／罔腰）

記者許宥孺／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照聲稱懷孕，引起軒然大波，衛生局22日已寄出通知單，請罔腰在收件1周內以書面方式或親自到案說明。但若是罔腰在1周內沒有動作，衛生局則會依現有結果處辦，同時函報中央解釋確認。

高雄衛生局表示，有關罔腰於2月18日於IG聲稱接受人體試驗並懷孕，並於網路上刊登本市醫院腹部超音波檢驗單等資料一案，經本局至該院調查後，「並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節」。後續將就該網紅民眾之網路文章內容，依程序請其陳述相關意見。

▲罔腰宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

▲罔腰宣稱接受人體試驗懷孕成功。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

高雄衛生局在22日下午以掛號方式寄出通知書，罔腰必須親自收件簽名，並且依據她在網路文章PO出內容，在收件後1周內以書面方式或是親自到案陳述相關意見。

不過，假設罔腰一周內沒有以書面方式回應，或是親自到案陳述意見的話，據了解，就會依照衛生局目前所掌握到的資料查辦，也會請中央函釋。因為根據罔腰PO文內容並未提到在哪一家診所進行人體試驗，初步了解，高醫並沒有涉及罔腰所述與受孕相關之人體試驗之情節。

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