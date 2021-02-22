快訊／罔腰快回家收信！衛生局掛號通知　若1周內沒到案下場曝

▲罔腰自曝懷孕12周，引發社會關注。（圖／翻攝自IG／罔腰）

記者許宥孺／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照聲稱懷孕，引起軒然大波，衛生局22日已寄出通知單，請罔腰在收件1周內以書面方式或親自到案說明。但若是罔腰在1周內沒有動作，衛生局則會依現有結果處辦，同時函報中央解釋確認。

高雄衛生局表示，有關罔腰於2月18日於IG聲稱接受人體試驗並懷孕，並於網路上刊登本市醫院腹部超音波檢驗單等資料一案，經本局至該院調查後，「並無該網紅所述與受孕相關之人體試驗之情節」。後續將就該網紅民眾之網路文章內容，依程序請其陳述相關意見。

▲罔腰宣稱接受人體試驗懷孕成功。（圖／翻攝自罔腰、罔腰男友IG）

高雄衛生局在22日下午以掛號方式寄出通知書，罔腰必須親自收件簽名，並且依據她在網路文章PO出內容，在收件後1周內以書面方式或是親自到案陳述相關意見。

不過，假設罔腰一周內沒有以書面方式回應，或是親自到案陳述意見的話，據了解，就會依照衛生局目前所掌握到的資料查辦，也會請中央函釋。因為根據罔腰PO文內容並未提到在哪一家診所進行人體試驗，初步了解，高醫並沒有涉及罔腰所述與受孕相關之人體試驗之情節。

【相關新聞】

罔腰深夜喊「流血」 網酸劇情太老套！名醫：自找臺階下

大醫院K小網紅形象也不好！高醫提告罔腰PO懷孕照 2關鍵先喊卡

快訊／捉到了！罔腰懷孕超音波照來源曝光...2關鍵露餡疑似「妹妹」



快訊／罔腰稱「人體試驗懷孕」 高雄衛生局速查高醫！結果出爐

獨／罔腰「狂po懷孕」惹火衛福部高層追查 恐「無法可罰」關鍵曝

快訊／打臉罔腰懷孕！高醫怒駁：全國沒有醫院做無子宮受孕實驗

高醫擬提告！罔腰懷孕「根本電影情節」 無婦產科就診記錄

獨／罔腰秀孕照後現身高醫！挨批電影情節 她淡回：肝功能抽血

名醫直斷罔腰懷孕是假的！曝男變女懷孕3條件 但全世界無先例

快訊／罔腰自爆懷孕慘了！高市衛生局約談 最慘開罰金額曝