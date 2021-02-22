罔腰深夜喊「流血」　網酸劇情太老套！名醫：自找臺階下

▲變性網紅「罔腰」自曝懷孕12周。（圖／翻攝自IG／罔腰）

地方中心／高雄報導

變性網紅「罔腰」18日曬出寶寶超音波照聲稱懷孕，引起軒然大波，衛生局22日也發函請她以書面或親自說明。事情延燒第四天，罔腰卻在22日凌晨發布限時動態說：「…流血」，對此，不孕症名醫也大酸：「恐怕是自圓其說，自找台階下！」

▲罔腰凌晨突然說「流血」，網路甚至流傳流產聲明，稍早她否認傳聞。（圖／翻攝自罔腰IG）

罔腰21日和男友Teddy到台南玩耍，體驗啤酒浴外還到花園夜市逛街，怎料22日凌晨1點突然發布限時動態說：「…流血」，再度引起網友討論，「開始埋伏筆了，爆廢各個是預言大神，完全跟著廢友的劇情走」、「這個劇情太老套了」、「埋在皮下是不會因為滴血就流產喔，只有在子宮才會」。

▲鈞安婦幼聯合醫院院長林克臻。（圖／地方中心翻攝）

不孕症名醫林克臻分析，罔腰PO出「流血」的動態，大家自然會聯想到流產，正常懷孕狀況當然會擔心流產，但她不是，恐怕是要自圓其說，自找臺階下。

林克臻表示，以醫學專業來說，子宮外孕和正常構造不同，所以流血不會從產道出來，應是血尿、陰道出血或是直腸出血，不過以目前狀況，很難了解她所指的流血是什麼意思，若要影射跟懷孕有關，從科學角度來看，並不合理。

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