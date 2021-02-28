貨車跨雙黃線逆向　騎士捍衛路權不閃驚險擦撞！網勸：生命很重要

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名機車騎士下班返家時，遇到一部小貨車逆向行駛，原本騎士可以閃避，但小貨車硬要強行通過，擦撞到機車右後視鏡，經警方到場確認小貨車逆向違規屬實，依規定開單告發，事後騎士將行車記錄器貼到網路PTT，引發網友兩極筆戰，「車禍很爽嗎？遠遠看到就能閃的東西」、「捍衛路權之餘，生命安全也很重要」。

▲小貨車逆向行駛，騎士捍衛路權不願閃避造成擦撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，這起車禍發生在28日上午7時許，21歲曾姓男子下班騎機車返家，在行經新北市新莊區新樹路與民安西路口時，遇到58歲鄭姓男子駕駛小貨車沿民安西路往樹林方向，竟懶得等紅燈，直接跨越雙黃線逆向行駛。

▼小貨車逆向行駛，騎士捍衛路權不願閃避造成擦撞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時曾男見小貨車迎面而來，為了捍衛路權，他猛按喇叭不願閃避，小貨車硬要從機車旁駛過，車右後車廂擦撞到曾男機車右後視鏡，雙方停下車查看並報警，警方到場經檢視行車記錄器，鄭姓司機明顯違規，依規定開單告發。

▼網友在PTT筆戰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事後曾男不滿小貨車司機行徑，將影片貼到網路PTT，卻意外引發網友筆戰。有人覺得曾男沒事找事做「車禍很爽嗎？遠遠看到就能閃的東西，硬要過去來一下，是不是覺得有紅包賺就沒關係？」，也有網友奉勸騎士「捍衛路權之餘，生命安全也很重要，不要讓自己被底端人口傷害到了」。

他奶奶的美麗小秘訣

▼路口監視器拍下小貨車違規事實 。（圖／記者陳以昇翻攝）