200個貨櫃無法外銷！鳳梨伯恐損失千萬　兒嘆：可能選擇放到壞掉

▲面對千萬噸鳳梨無法外銷至大陸，鳳梨伯兒子言談中滿是無奈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、徐愷昕／高雄報導

大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，引起許多果農對生計的擔憂。而在高雄擁有40多甲鳳梨田的「鳳梨伯」，在得知消息後相當憂慮，眼見天氣漸暖，鳳梨依依將熟成卻銷不出去，鳳梨伯兒子也無奈大嘆，「實在不知道該怎麼辦，現在只能希望政府、民眾能多多幫忙了」。

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▲▼大陸3月起暫停進口台灣鳳梨，引起許多果農對生計的擔憂。（圖／記者林悅翻攝）

「鳳梨伯」林益的兒子受訪時指出，先前消息剛出來時，過沒多久他就接到了大陸貿易商取消訂單的電話，雖然對方表示一旦開放進口就會立馬下單，但一切仍讓他感到非常錯愕，「我本來這個禮拜要出4個貨櫃，一、三、五、日各一個貨櫃，現在通知全面取消，想著我種這麼多（鳳梨），實在不知道該怎麼辦」。

他說，去年產季時一共外銷至大陸200多個貨櫃，現在突然全面喊卡，損失實在難以估計，「目前這些鳳梨只能靠政府、民眾以及我一同努力，一起解決了，鳳梨農的損失，希望全台一起幫忙…大家的採購，對我們採收也是一大鼓勵」。

▲鳳梨伯的兒子表示，家中40多甲鳳梨田的產量，有9成都是銷往大陸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

他坦言，40多甲鳳梨田的產量以往9成都是銷往大陸，如今不只他，還有更大的果農受到衝擊，接著提及爸爸鳳梨伯，表示父親最近總是很擔憂，尤其天氣越來越熱，鳳梨熟的速度加快，想到太熟壞掉就沒人收了，真的會煩惱到睡不著。他感嘆，等到產季尾聲，鳳梨代銷品質不好時，農糧署就會出來收購，到時候的那個價錢，更是連採收工錢都不夠，到時他們甚至會選擇乾脆放到壞掉。

記者依據林所提供的金額下去做計算，一個27呎貨櫃裝滿鳳梨大約價值40萬元、40呎貨櫃則約80萬元，若是200多櫃無法外銷，恐損失千萬元。