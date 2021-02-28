柯文哲出席228紀念會　首次定調「政府與國家機器大規模迫害」

記者袁茵／台北報導

今為228事件74週年，關於228事件，台北市長柯文哲27日於臉書PO文，卻將228事件處理委員會寫成「反抗據點，號召起義」，引發抨擊。對此，柯文哲28日受訪時表示，他已經將228定調為「政府與國家機器進行大規模迫害」，「這個才是重點，所以前面的你們不要計較。」

▲柯文哲出席228事件74周年紀念會。（圖／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲28日與前總統馬英九共同出席228紀念會，並於會後接受媒體聯訪。關於外界質疑，柯文哲與馬英九同台是為了衝聲量，柯文哲先是強調「與人為善」，隨後解釋台北市政府是主辦單位，但還有2個協辦單位，一個說邀請副總統賴清德，另一個邀請前總統馬英九，他的態度是「沒意見就歡迎」，希望每個人來讓台灣更團結，「沒有什麼特別目的。」這就像他2020年舉辦設市百年，邀請前總統陳水扁、馬英九一樣。

被問到2015年2月28日時，曾2度拒絕與馬英九握手，柯文哲表示，有些事情是先決定「戰略目標」，再決定「戰術手段」，就是說促進社會和諧如果是戰略目標，那大家都可以談。

至於與馬英九講了什麼話？以及會不會尷尬？柯文哲說，沒有啦，這種公開場合要講什麼？「我跟你說，活在世界上哪天不尷尬？」

另外，關於柯文哲臉書PO文，將228事件處理委員會寫成「反抗據點」，柯文哲說，重點是文後的「政府與國家機器進行大規模迫害」，他已經將228定調了，「這個才是重點，所以前面你們不要計較。」如果有改進的空間，他們會再改進。

最後，針對台北市議員苗博雅希望柯文哲除了更正內文外，還要額外道歉？柯文哲表示，他都已經把228定調了，就是「政府與國家機器進行大規模迫害」，這個就是這樣，死了2萬人才是重點。

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