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社會 社會焦點 保障人權

7月大女嬰窒息亡！餵奶後獨留房　粗心保母半小時害一命判刑8月

▲▼嬰兒,睡覺。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲淡水一名7個月大女嬰嗆奶死亡，保母稱有做CPR，仍依過失致死判處8月。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

淡水58歲侯姓保母超粗心！受託1名7個月大女嬰，竟在餵奶後讓女嬰斜躺在餐椅上，沒有施以拍背防嗆奶動作，甚至將女嬰獨留在房內再到客廳照顧另名受託小孩。經過半小時後再度進房，女嬰已經口鼻溢出奶，沒了氣息，經搶救仍宣告不治。她於開庭時辯稱自己有立刻施做CPR，士林地院日前仍過失致死罪判有期徒刑8個月。

侯姓保母於接受過托育人員專業訓練課程，並領有居家托育服務證照，林姓夫妻相信她的專業便將自己女兒交給她照顧，從平日早上8點半到晚間6點半左右。豈料去年3月25日下午2時許，侯姓保母明知女嬰才7個多月大，竟讓女嬰喝完奶直接放餐椅斜躺，沒有做任何拍嗝動作，甚至將女嬰獨留在房內並關上門來。

過了半小時候她再度回房，發現女嬰鼻子、嘴巴都有溢奶情形，立刻做擦拭動作後，卻驚覺女嬰已經沒有呼吸心跳氣息，便立刻為她做心肺復甦術及叫救護車，經搶救後女嬰仍在傍晚宣告死亡。

保母於準備程序及審理時坦承不諱，但也稱因為女嬰喝奶喝得不多，所以就讓她在餐椅上斜躺休息，把她獨留房間睡覺，自己則在客廳陪另名受託小孩。她也強調自己每半小時都有進房內查看，再度進房內卻發現女嬰沒了呼吸心跳自己也立刻施以CPR（心肺復甦術）和叫救護車。

法官審酌侯女是保母專業人員，對於照護嬰幼兒應負有較一般人為高的注意義務，但明知僅7個月大嬰兒應在餵食完畢後可能會有溢奶、嗆奶導致窒息危險，應該要隨時隨地謹慎看顧及近距離照料，但她卻疏於照護責任無人及時處理，導致女嬰窒息、呼吸衰竭以致死亡，造成天人永隔。

斟酌她犯後坦承犯行，有意和女嬰父母進行調解，但因雙方所提賠償金額差距過大，且女嬰父母已沒有意願繼續調解，因未能成立調解，兼衡她的過失程度、離婚、目前無業，且須支付母親安養費用，故判處有期徒刑8個月。可上訴。

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