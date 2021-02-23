「R22」瘋狂亂飛次數曝！貨運董座當庭認罪：3月到虎尾科大教學

記者黃宥寧／台北報導

陳姓男子去年9月間駕直升機降落在新北市淡水馬路上，民眾看到傻眼並上傳影片，經媒體報導後，士檢指揮偵辦，得知他累計違法飛過55次，查扣直升機並依違反民用航空起訴。23日首次開庭，陳男坦承犯罪，一度為了飛行次數而有些見歧，最後依同天飛行次數以連續犯計算為飛行48次。他表示捐贈直升機給虎尾科大是因為「他犯罪想為社會貢獻」，並於3月6日前往虎尾科大進行教學。

▲陳耀庭違法飛「R22」直升機，23日開庭。（圖／記者黃宥寧攝）

經營汽車貨運業的陳耀庭於9月間駕R22直升機降落在新北市淡水馬路上，經媒體報導後，士檢指揮偵辦，將陳男拘提訊問後，諭令以50萬元交保，並扣押直升機。士檢表示，扣押的直升機是犯罪工具、因無適航證無法拍賣，若未來法院判決沒收，檢方很可能會選擇報廢，陳男不願見到這般後果，目前已經捐贈給虎尾科大做教學用。

▼R22直升機去年間飛行在淡水，甚至一度想降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地，讓她一家人全嚇壞。（圖／民眾提供）

23日首次開庭，陳男與兒子及律師低調進法院，開庭一開始他的委任律師與法官一度為了違法飛行幾次做了多次反覆確認，最後計算得知他於去年6月25日、8月15日、8月31日、9月13日、10月11日、11月12日總計違規飛了48次。他坦承犯罪，並表示已經捐贈給虎尾科大。法官也問他為什麼想捐贈，他淡淡地說，「我犯罪，想為社會貢獻，讓飛機可以做學術研究，因為將來也不會再使用」，他甚至表示，已經和校方允諾在3月6日會前往學校與飛機工程系學生進行教學，並希望可以從輕量刑。

由於他飛行次數達到48次，檢察官願意給予他從輕量刑機會，但因當庭無法確認協商條件，他的委任律師也將具狀表示陳男目前可以做到的條件。

退庭後，陳男及兒子、律師3人步出法院，陳男面對媒體詢問仍不發一語，直到記者不斷上前詢問他「有沒有想對社會大眾道歉」、「是無償教學嗎」、「要教學什麼內容、還會有下次嗎」，面對諸多疑問，他僅回應，「還不確定（教學）會不會有下次。」

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