恐怖盲駕釀1死1傷！重傷女騎士父淚訴：她開心上班...4萬人集氣

▲陳父為車禍重傷女兒po文祈福。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

雲林斗六市大年初六（17日）上午7點半發生重大車禍，一部自小客車從大學路橋下坡，未減速直接衝撞停等紅燈兩名機車騎士，造成鄭男當場失去呼吸心跳、送醫不治，另名陳姓女騎士受重傷，仍在加護病房急救。陳父20日在爆料公社po文，淚吐「漂亮開朗的女孩子被撞成這樣」寫下心痛的272字，已有4.1萬人集氣加油。

陳父po文指出，「我是被害者的父親，我兒女很開心第一天上班途中很守法的等紅燈卻被高速駕駛的汽車從後面追撞，目前在加護病房，這兩天身心相當煎熬難過，看到女兒在加護病房忍不住哭了眼睛紅了腫痛，厭惡極了這一些開車不專心的駕駛，好好的一個漂亮開朗的女孩子被撞成這樣。」

▲自小客車行近文化路口為下坡彎道不明原因未減速，直接衝撞前方停等紅燈的兩輛機車，另一人被甩飛在路口中央。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳父難過的說，「為何台灣目前現在的駕駛者守法觀念薄弱，為了趕時間不小心或為了自己爽度飆車，殺彎，闖紅燈，罰則也太輕，以致不尊重人命視人命價值為無物，每個子女都是父母親的心頭肉，為父，為母着很不捨心疼難受，祈禱希望女兒妳要加油盡快好起來恢復原本樂觀活潑的笑容。」

網友看到陳父的po文，集氣加油聲不斷，至今已經累積4萬多名網友蓋樓，同時對酒駕深惡痛絕，要政府對酒駕犯加重刑責，更要陳父一定要保重身體。

有民眾提供行車記錄器畫面還原案發當時狀況，見右前方一輛自小客高速衝撞機車騎士，兩名騎士當場噴飛，一人拋飛至對面路口達10米遠、另一人被甩飛在路口中央，猛烈撞擊與巨大聲響讓所有人都嚇了一跳，人、車、零件四散，令人怵目驚心。

斗六警分局副分局長黃仁男表示，肇事駕駛已《依過失致死罪》、《過失傷害罪》移送雲林地檢署偵辦，該肇事駕駛無酒駕情事，是人為因素或機械故障等相關肇事原因，尚在調查釐清中，因為肇事路段為下坡加上彎道，呼籲駕駛人行經該路段，務必減速慢行。警方將針對此路段進行稽查、取締，針對肇事路段將會同相關單位會勘，於橋上增設「預告號誌」，以提高駕駛人警覺。

►我在案發現場

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