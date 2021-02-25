南山人壽投資沙崙園區21億！規劃千坪親水設施　2025年完工

▲南山人壽以6,200萬標下新北市政府「新北市淡水沙崙園區曁停車場用地」公有土地招商案，投資逾21億元預計規劃千坪戶外親水設施，預計2025年完工，財政部國產署署長曾國基（圖左）、新北市長侯友宜（圖中）、南山人壽代理總經理范文偉（圖右）今日上午共同出席投資啟動案。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

閒置土地透過妥善規劃進而招商、引進民間資金是政府現在積極推動的政策，也鼓勵壽險業響應用長期資金參與公共建設；財政部國產署曾國基署長今（25）日表示，南山人壽在這分面相當積極，而目前國產署與全國各政府機關合作案件計67案，新北市政府即占16案，是全國與國產署合作最密集，招商最具成效的縣市。

南山人壽以6,200萬標下新北市政府「新北市淡水沙崙園區曁停車場用地」公有土地招商案，投資逾21億元預計規劃千坪戶外親水設施，預計2025年完工；南山人壽代理總經理范文偉受訪時表示，淡水沙崙海水浴場是一個非常漂亮的地方，但海域浪潮多，較為危險，暫不開放下水，後續相信新北市政府也會有所評估。

南山人壽代理總經理范文偉在致詞時指出，淡水是一個非常漂亮的地方，紅毛城、滬尾文化園區、淡水老街等都吸引非常多的觀光客，也被文化部指定為世界遺產的潛力發展點，而淡水沙崙園區是很美的海灘，但過去因沒有經營、缺乏維護，顯得有點黯然失色，未來會要求南山人壽團隊將其經營的有特色，並將它打造成全台灣或台北市最好的親水公園。

「這是南山人壽在響應政府永續的發展裡面的一個重要投資案。」范文偉指出，南山人壽在此開發案有幾個重點，包括注入親水設施之外也有設置停車場等，希望在不久的將來透過開發、整理，讓淡水沙崙園區呈現新風貌。

新北市政府今日特別舉辦「淡水沙崙園區曁停車場用地招商案」投資啟動典禮，活動現場由新北市長侯友宜、南山人壽代理總經理范文偉，以及財政部國產署長曾國基等人出席，並宣佈投資正式啟動後，預估淡水沙崙園區未來每年可引入５萬消費人次。

除了南山人壽，台灣人壽日前也依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案；近年來，也參與宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案，及高雄市和發產業園區開發案等多項公建，總投資金額達260億元，以實際行動回應政府對壽險資金投入重要公建的期待。