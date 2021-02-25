　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

南山人壽投資沙崙園區21億！規劃千坪親水設施　2025年完工

▲南山人壽以6,200萬標下新北市政府「新北市淡水沙崙園區曁停車場用地」公有土地招商案，投資逾21億元預計規劃千坪戶外親水設施，預計2025年完工。（圖／記者陳依旻攝）

▲南山人壽以6,200萬標下新北市政府「新北市淡水沙崙園區曁停車場用地」公有土地招商案，投資逾21億元預計規劃千坪戶外親水設施，預計2025年完工，財政部國產署署長曾國基（圖左）、新北市長侯友宜（圖中）、南山人壽代理總經理范文偉（圖右）今日上午共同出席投資啟動案。（圖／記者陳依旻攝）

記者陳依旻／台北報導

閒置土地透過妥善規劃進而招商、引進民間資金是政府現在積極推動的政策，也鼓勵壽險業響應用長期資金參與公共建設；財政部國產署曾國基署長今（25）日表示，南山人壽在這分面相當積極，而目前國產署與全國各政府機關合作案件計67案，新北市政府即占16案，是全國與國產署合作最密集，招商最具成效的縣市。

南山人壽以6,200萬標下新北市政府「新北市淡水沙崙園區曁停車場用地」公有土地招商案，投資逾21億元預計規劃千坪戶外親水設施，預計2025年完工；南山人壽代理總經理范文偉受訪時表示，淡水沙崙海水浴場是一個非常漂亮的地方，但海域浪潮多，較為危險，暫不開放下水，後續相信新北市政府也會有所評估。

南山人壽代理總經理范文偉在致詞時指出，淡水是一個非常漂亮的地方，紅毛城、滬尾文化園區、淡水老街等都吸引非常多的觀光客，也被文化部指定為世界遺產的潛力發展點，而淡水沙崙園區是很美的海灘，但過去因沒有經營、缺乏維護，顯得有點黯然失色，未來會要求南山人壽團隊將其經營的有特色，並將它打造成全台灣或台北市最好的親水公園。

「這是南山人壽在響應政府永續的發展裡面的一個重要投資案。」范文偉指出，南山人壽在此開發案有幾個重點，包括注入親水設施之外也有設置停車場等，希望在不久的將來透過開發、整理，讓淡水沙崙園區呈現新風貌。

新北市政府今日特別舉辦「淡水沙崙園區曁停車場用地招商案」投資啟動典禮，活動現場由新北市長侯友宜、南山人壽代理總經理范文偉，以及財政部國產署長曾國基等人出席，並宣佈投資正式啟動後，預估淡水沙崙園區未來每年可引入５萬消費人次。

除了南山人壽，台灣人壽日前也依照相關法令投資台中洲際棒球場開發案；近年來，也參與宜蘭清水地區自然養生及觀光遊憩園區BOT案、高雄市立圖書館總館共構會展文創會館BOT案，及高雄市和發產業園區開發案等多項公建，總投資金額達260億元，以實際行動回應政府對壽險資金投入重要公建的期待。

ET快訊
福原愛、江宏傑瘋傳離婚　工作人員回應揭「婚變真相」
1隻7萬！「藍寶堅尼雞」遭浪浪滅門　雞農氣得想提國賠
情侶公園活春宮！民眾氣瘋錄影報警　他們「堅持做完」
正妹醫「自吸迷姦藥」64秒即倒！　實拍過程太震撼

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

南山人壽投資沙崙園區21億！規劃千坪親水設施　2025年完工

壽險賣AC帳下債券不得超過5%　金管會今年列入查核重點

壽險業者看好連假國旅成長力道　推Line就能投保旅平險！

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

房間塗滿油漆！哥開心「好好笑」 弟變白人到處走...父母認命清理

南山人壽投資沙崙園區21億！規劃千坪親水設施　2025年完工

壽險賣AC帳下債券不得超過5%　金管會今年列入查核重點

壽險業者看好連假國旅成長力道　推Line就能投保旅平險！

「肉體換租」招攬女房客　要求穿比基尼煮飯、打掃！噁房東遭起訴

守二壘難度激增！與三壘大不同　王威晨動腦求進步

日系穿搭共通點是「女子力」！寬鬆卻有腰身、善用多層次　4大指標必學

觀光營運雪崩圖曝！旅行社最慘　績效「整年都在谷底」暴跌9成↑

橘衣平頭男捷運月台無故踹人！　罵完三字經溜進車廂落跑

郭雪芙看診「下衣失蹤」狂露腿！卻被揪P圖：不好看…她罕見回應了

挑戰男團選秀生存戰　《Be The One A級戰場》海選啟動

邰智源在拚什麼？回顧「5年前說的話」真的說到做到

228連假北橫櫻花季盛開　大溪警公佈替代道路避免壅塞

影／士林官邸11萬株鬱金香滿開！手工風車、熱氣球秒飛歐洲

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

保險熱門新聞

國泰產險推出新佛心「防疫保單」　確診理賠至少8萬！

壽險賣AC帳下債券不得超過5%　金管會今年列入查核重點

美元保單去年逆勢成長14%　金管會曝原因：投資人期待高！

「防疫神單」還沒審完！台產：各地成立作業中心　積極處理建單和核保中

「小額終老保險」保額提高到70萬　今年7月1日上路！

壽險業者看好連假國旅成長力道　推Line就能投保旅平險！

連環追撞事故頻傳！　產險業者建議：應投保第三人責任險＋超額責任險

一張表懂車禍調解官要看的單據

「防疫保單」驚爆3百多萬張天量！台產統計出爐　盼6月底前出單

20年資深業務曝血淚：要花時間投資自己

15家產險申訴率　國泰拿最低

「保單借款」6大優點　專家這麼說

南山人壽投資沙崙園區21億！規劃千坪親水設施　2025年完工

奇葩車主拒續保…半年後撞斷律師手嗆保險員：你負責

更多熱門

相關新聞

穆迪肯定台灣財政表現！　首度將我國展望調升為「正向」

穆迪肯定台灣財政表現！　首度將我國展望調升為「正向」

針對國際信用評等機構穆迪(Moody’s)投資者服務公司(下稱穆迪)今（24）日將台灣展望評等由「穩定」調整為「正向」，財政部表示，這是穆迪自1994年以來，首度調升我國主權信用評等，代表肯定我國因應疫情的財政優異表現。

財政部調高「出售舊制房屋所得標準」　南屯、新市調幅5%最大！

財政部調高「出售舊制房屋所得標準」　南屯、新市調幅5%最大！

區域行情打對折入手　高雄熱門重劃區地上權案搶翻

區域行情打對折入手　高雄熱門重劃區地上權案搶翻

便宜藏陷阱？顛覆地上權印象　專家曝「進可攻退可守」另類思考

便宜藏陷阱？顛覆地上權印象　專家曝「進可攻退可守」另類思考

游錫堃送花祝「葉敏蘭」生日快樂

游錫堃送花祝「葉敏蘭」生日快樂

關鍵字：

南山人壽地上權淡水沙崙侯友宜新北市財政部

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

蔡依林爬陽明山！「翹臀超顯眼」網羞呼：一眼就看到

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

快訊／失聯找不到！新店情侶已成雙屍

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面