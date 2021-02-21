「小馬雲」利用完被丟回農村？褓姆爆：智力有缺陷「5年沒長高」

記者蔡紹堅／綜合報導

江西農村男孩范小勤因長得像阿里巴巴集團創辦人馬雲，多年前以「小馬雲」的身份在網路上爆紅，但最近卻傳出已被經紀公司丟回農村，且疑因沒接受教育，連100元鈔票都不認識。對此，經紀公司的褓姆澄清，小馬雲回農村是與家長、老師討論過後的決定，經紀公司有讓小馬雲上學，但小馬雲的智力有缺陷，10歲了也不知道1+1等於幾。

▼小馬雲與褓姆王雲輝。（圖／翻攝紅星新聞）



根據《紅星新聞》報導，小馬雲的褓姆王雲輝20日主動聯繫媒體，她表示，現在網路上謠言太多，她必須針對小馬雲的身高、智力等問題做一些澄清。

王雲輝指出，小馬雲2015年就被大眾所知，而自己是在2017年下半年開始照顧這個孩子，「我照顧他之前，他的智力就存在問題，10歲的孩子不知道自己幾歲，也不知道1+1等於幾。」

王雲輝提到，據她觀察，小馬雲的身高從2015年至今幾乎沒有變化，「前面沒有注意，後面注意到他的身高發展緩慢。出於對孩子的負責，所以帶孩子去正規的三甲醫院做了檢查。」

王雲輝也提供了一份河北醫科大學第一醫院的診斷報告，報告指出，12歲的范小勤被診斷出患有「矮小症」。

▼王雲輝公布了小馬雲的診斷書。（圖／翻攝紅星新聞）



對於小馬雲的學習能力，王雲輝表示，小馬雲被接到石家莊後，一直都有讀書，但在班上不太合群，甚至影響到其他孩子學習，老師也很費力，「出於保護孩子的目的，當時並沒有對外公開這些情況，這次把三甲醫院的檢查結果公佈，是希望避免網路謠言拿孩子身高智力來做文章博眼球。」

王雲輝指出，這次把小馬雲送回老家，是和父母還有學校一起商量後決定的。

小馬雲的父親范家發也證實，這幾年兒子雖然一直在外面讀書，但學習上並沒有大的進步，確實和孩子本身智力缺陷有關，自己也沒有抱太高期望。

范家發也透露出一些對媒體和網絡報導的不滿，他表示，當「老闆」告訴他孩子不能在外面讀書的原因後，他認為是一些報導和謠言造成了現在的結果。

至於外界關心的小馬雲和公司解約，以及這些年來的給錢問題，王雲輝說自己只是負責照顧孩子，其他不太清楚，但她也強調，「有太多人在故意抹黑小馬雲。」