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謝和弦親吻「吳宗憲」！罵「臭卒仔」挨告　誠意100：憲哥對不起

記者黃宥寧／台北報導

藝人謝和弦因吳宗憲評論高以翔猝死「是韓國人害的」，在直播辱罵吳是「臭卒仔」等，挨告公然侮辱。26日士林地院二度開庭，謝在未婚妻莉婭陪同一起出庭。他遞交聲請簡易判決處刑狀，希望法官「速戰速決」，但法官表示若要簡判得認罪，但他稱是躁鬱症發作不知是犯罪；由於法官認為謝的抗辯屬心神喪失，經合議庭評議會看需不需要送精神鑑定。

▲謝和弦莉婭士林地院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

▲謝和弦直播上生氣罵吳宗憲「臭卒仔」挨告，未婚妻莉婭陪他一起前往士林法院。（圖／記者黃宥寧攝）

2019年間謝和弦不滿藝人吳宗憲評論高以翔猝死言論挨告，案件進入準備程序。在法庭上，法官詢問謝和弦「會想要今天結束嗎？」謝則回「速戰速決」。他表示自己在直播上對吳宗憲的說的評論，都是在事後人家告訴他他才曉得自己說了不禮貌的話，他向法官強調「真的不知道自己在幹嘛」，請求從輕量刑。

謝和弦今遞交聲請簡易判決處刑狀，但他似乎有些搞不清楚，若要聲請簡易判決得先認罪，但他一開始承認犯罪又改口為自己辯解「那陣子做了很多事情都不知道，沒按時服藥」，也因為跟高以翔相處過，覺得他人很好，才會對於吳宗憲說「高以翔是韓國人害的」感到憤怒並且放大怒氣，不知道當下的他正在犯罪。

▼ 謝和弦在莉婭陪同下一起出庭，庭上辯稱在直播說的話是因為當時躁鬱症發作。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 謝和弦莉婭。（圖／記者黃宥寧攝）

對於謝和弦「躁鬱症發作辯詞」，吳宗憲委任律師則表示，否認謝和弦是因為躁鬱症發作，並且指出他在直播時，神情及影片運鏡及口語表達都很好顯然沒有躁症發作，更表達沒有和解意願，希望法官依法審酌。

法官諭知因謝和弦抗辯犯罪行為，當庭勘驗謝的直播影片；謝和弦甚至在看完影片自言自語說著「就是中國人害死的啊，怎麼會是韓國人，大家都知道是中國節目害死的」。甚至反問法官「如果你有一個很好的朋友死，換你應該也會生氣吧！」謝和弦提出送精神鑑定，但法官則表示會經合議庭評議再看是否需要送鑑定，候核辦。

開完庭謝和弦和莉婭一起接受媒體訪問，記者問他那麼突然宣布結婚喜訊，他則甜蜜回「莉婭陪他從最低潮走過來、爬起來，應該要把她娶回家」。莉婭甜笑回應「真的很感動。」當記者問有沒有什麼話想對憲哥說什麼話，謝態度很好的回「有機會見到憲哥會跟他說聲對不起，覺得真的很沒禮貌」莉婭也在一旁附和「是真的超級沒有禮貌」。

▼結束訪問要上計程車前，謝和弦幽默親了吳宗憲照片一下。（圖／記者黃宥寧攝）
▲結束訪問謝和弦幽默親了吳宗憲照片一下。（圖／記者黃宥寧攝）

謝和弦今日接受訪問感受到他對吳宗憲有滿滿的歉意，結束訪問後剛好莉婭叫的計程車車身貼的是有吳宗憲照片廣告，謝和弦更幽默貼著車身親了「吳宗憲」一下，笑著說「憲哥，我們現在就搭你的車走啦」。

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