故宮南院草皮養護推踏青　228連假音樂會及胖卡市集登場

▲故宮南院重新整理室外草皮，歡迎民眾連假來踏青逛館藏 。（圖／故宮南院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院園區草皮養護完成，27日起全面開放民眾踏青，更在228連假在園區透南風廣場舉辦戶外音樂會及胖卡市集，只要IG打卡標註南院帳號送限量點心並可參加抽獎。

▲故宮南院228連假辦野餐音樂會 。（圖／故宮南院提供）

故宮南院表示，透南風廣場親子遊憩區的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施一直廣受歡迎，2月27、28及3月1日三天上午10時30分起，邀請10攤以上的胖卡提供攤車美食，下午2時30分至4時由聲蘊室內樂集、雲林愛樂室內合唱團及五八樂團演出，現場來賓於IG發佈野餐照片並標記南院帳號（@npm_south）可兌換小點心，每日250份換完為止，另可參加「南院野餐墊」抽獎。

故宮南院園區近日除了重植波波草及草皮外，步道兩側搭配時令撒植波斯菊等花卉，放眼一片春意，博物館區迎賓大道右側綠地及環湖步道間種植緬梔（雞蛋花）、羅望子等樹種展現南台灣風情。

28日上下午更與荒野保護協會合作，針對成人及親子觀眾舉辦「園區生態導覽」及「樹：從信仰到科學工作坊」，由南院「樹：從信仰到抒情」特展策展人及荒野保護協會種子推廣講師周明煌、吳金治等深入帶導解說展覽及園區植物生態，報名請洽南院官網。

此外，南院也與鄰近蒜頭糖廠合作提供春遊限定優惠，5月30日前故宮南院門票搭配蒜頭糖廠五分車乘車券只要180元，五分車假日9時至16時提供機動加開服務，購票及詳情洽https://reurl.cc/ra69nZ 或05-3620777。

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