故宮南院五週年超過570萬參觀人次　再推五大禮　

▲ 故宮南院歡慶五週年。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院開館5週年，縣長翁章梁和故宮博物院副院長黃永泰切蛋糕祝賀南院5歲生日快樂，南院舉辦慶祝派對同時宣告南院5歲5大獻禮，包括S301數位導覽展廳啟用、「樹：從信仰到抒情」特展和嘉義文史展開幕、園區夜間光環境登場，以及嘉義市區搭高鐵BRT免費到南院。

黃永泰指出，南院民國92年1月經行政院核定設立在嘉義縣太保市，104年12月28日開館到今天滿5周年，在南院同仁的努力及各界支持下成長茁壯，5年來已籌辦超過51檔展覽，累積超過570萬參觀人次的肯定，南院不斷更新提升，今年觀眾再度突破100萬人次。

黃永泰說，南院5歲生日，帶來了5件禮物，第一件盛事是「樹：從信仰到抒情」特展開幕，博物館的成長和樹一樣，都須要經過長時間的歷練，期盼南院能和這片土地上的所有人，相伴成長，一起茁壯。另有兩個展廳全新改版登場，S301展廳以沉浸式美感的空間設計及數位導覽，提供看展新體驗，嘉義文史展透過光雕地圖及互動設置，帶領觀眾古今交會。

50公頃的戶外園區是南院一大特色，除了兒童遊憩設施及藝術作品，新完工的「光環境」以故宮典藏文物為藍本，光雕投影出文物的紋飾意象，讓園區夜景充滿魔幻時刻；為了改善民眾到南院的交通，努力多時的高鐵BRT延駛到故宮南院終於成行，即日起，高鐵BRT 7212線新增文化中心（檜意森活村）及故宮南院兩個站點，兩站上、下車可享「免費」搭乘。

翁章梁感謝5年來故宮為地方帶來這麼豐盛精彩的國寶饗宴，他說，5年來故宮從參觀者角度一直在改善與成長，南院的場地比北故宮好，戶外有很大的綠地空間，南院除了國寶，還在戶外設置公共藝術，南院將現代藝術與國寶結合，讓南院成為嘉義縣最優質的大型文藝廣場，南院的進步，代表著嘉義的加分，因為南院才有大型飯店進駐，嘉義縣未來還有很多條件會更愈來愈成熟，他相信故宮南院不會讓嘉義人失望，一定能配合週邊發展，發揮百分之百的能量。

故宮南院表示，即日起至110年1月3日推出南院時光紀念展、故宮電影院、南院沙龍-策展人有約等活動，2樓大廳裝置5公尺高的南院紀念樹，歡迎拍照打卡，許下新年願望﹗1月1日下午6點30分北側園區慶典花園舞鈴劇場演出「生命之光－阿米巴」，免費入場，歡迎大家一起來南院過新年，詳情請上南院官網 https://reurl.cc/VXkWVQ 查詢。

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