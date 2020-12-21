故宮南院接地氣多元化經營　2020年參觀人次破百萬

▲故宮南院109年參觀人次突破百萬 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全球COVID-19疫情持續發燒，博物館經營面臨極大挑戰，台灣疫情控制得宜加上國旅復甦，故宮南院延續去年百萬參觀熱潮，109年參觀人次再次突破百萬，日前成為故宮南院今年第100萬名入館的幸運觀眾，除獲贈愛台灣博物館卡2張，可享1年內無限次參觀故宮南、北兩院以及國內8家核心博物館18個園區，並享有20個合作場館門票優惠外，還獲得限量犧尊造型跳跳馬1隻。

▲故宮南院擺脫藝文框架，打造溜滑梯及沙池吸引不少親子族群 。（圖／記者翁伊森翻攝）

故宮南院表示，今年規劃人氣國寶翠玉白菜，以及白瓷嬰兒枕、清明上河圖等明星展件在南院過新年，推出皇帝的多寶格、青銅饗宴、呼畢勒罕-清代活佛文物等特展，增設書畫展覽專廳「翰墨空間」、戶外美術館揭幕，都為南院挹注不少看展人氣。

▲故宮南院甚至引進戲水池及沙坑。（圖／記者翁伊森翻攝）

6月夏至日環食觀測、7月無人機與水上舞者人機互動演出等活動，將入園人數推至高峰；園區裡新設兒童最愛的紅魔毯大型溜滑梯、飛白泉戲水池及白螺沙灣沙坑等設施，以及暑假親子月、故宮亞洲藝術節等活動，則讓南院成為闔家出遊的首選。

▲無人機及大型藝文表演 。（圖／記者翁伊森翻攝）

此外，為了便利民眾來南院的交通，除提供高鐵嘉義站至南院免費接駁車、園區停車改採計次收費之外，12月25日起台鐵嘉義站至高鐵嘉義站的BRT公車將增設故宮南院與嘉義市文化中心(檜意森活村)兩站。

▲故宮南院引進大型燈光秀及水舞，多元化經營讓人次數不斷攀升。（圖／記者翁伊森攝）

12月份故宮南院營造園區光環境，展現夜間新亮點，25日推出「樹：從信仰到抒情」特展，講述樹成為天人溝通媒介或寓託個人生命狀態的藝術多元面向。

博物館的成長和樹一樣，都須要經過時間的歷練，故宮南院期許深耕博物館展覽教育的同時，也連結在地的人文生活地景，成為南台灣深度旅遊必造訪之地。

故宮南院 105~108年度 參觀人次統計如下：

105年1,477,186人次

106年 991,666人次

107年 763,053人次

108年1,049,262人次

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