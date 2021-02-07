17歲時「棄棒從廚」　楊丞紘變大飯店行政總主廚

▲嘉義積木飯店行政總主廚楊丞紘出身棒球名校，縣市飯店總主廚推烤鴨五吃。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義太保棒棒積木飯店鄰近故宮南院，以積木造景為主題，2020年全新開幕主打親子共遊體驗，飯店賀采宴會廳高挑無柱、視野遼闊，佔地400坪，宴會場地至多可容納120桌(10人座圓桌)，提供中、西式早餐與團體桌菜，行政總主廚楊丞紘更是棒球名校穀保家商棒球隊主將，17歲棄棒從廚，投身廚藝鑽研更燒得一手好菜，更獲得衛服部金廚獎，將於3月1日至6月30日推出一鴨五吃的極品烤鴨宴，適合小家庭或是團體聚餐。

▲嘉義棒棒積木飯店片鴨秀。（圖／記者翁伊森攝）

楊丞紘表示，選用宜蘭櫻桃鴨，鴨身事先用鴨鹽、香菜及薑等21種精選調味料填滿，再掛進180度木炭高溫烤爐燒，出爐後鴨身皮脆有光澤且多汁，大口咬下不僅香甜四溢，軟嫩多汁的鴨肉入口後的爆將感的滋味讓人很難忘。

▲楊丞紘介紹烤鴨用香料。（圖／記者翁伊森攝）

楊丞紘過去就讀穀保家商與知名球星張誌家是前後期學長學弟，17歲棄棒從廚後在各大飯店歷練，現已是中華料理職人餐旅交流協會秘書長，不僅參加國內外賽事擔任評審，更帶領經驗豐富的廚師團隊，嚴選在地產銷食材製作五星級主廚名菜。

嘉義棒棒積木飯店一鴨五吃菜色內容有包含荷葉捲皮鴨、火鴨壽司、潮粵火鴨粥、鴨鬆手米捲、酸菜鴨架湯等豐富料理。

▲烤鴨握壽司香脆鴨皮包覆起司醬料及醋飯，口感相當獨特。（圖／記者翁伊森攝）

賀采宴會廳推出春節年菜外帶、尾牙春酒、團體聚餐、喜宴等各式專案，另設有金軒閣、東茗苑等包廂，不住房也可享用佳餚美饌；尾牙春酒特惠專案，豐盛味美粵式美饌，週一至週四每桌超值價6,888+10%元起，贈送壺裝果汁暢飲，消費滿10桌以上贈卡拉OK歡唱，每桌再加送紅酒/1瓶。

▲荷葉捲皮烤鴨拌甜麵醬。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義積木飯店烤鴨餐也提供外帶服務。（圖／記者翁伊森攝）