　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術　展現燈會原鄉之美

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今年以北港鎮為立基，整體鄉鎮區域為主體，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」在雲林北港鎮規劃五大光環境，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術，巷弄燈區則邀請北港在地藝師創作各種以「花燈」為主題且融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品。雲林縣長張麗善表示，今年燈會取消，現場以光環境佈置，讓民眾感受到元宵節氛圍。

雲林縣長張麗善表示，歷年元宵盛典朝天宮迎媽祖更猶如北港人的第二次過年，1965年在北港朝天宮舉辦了第一屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，今年以北港鎮為立基，整體鄉鎮區域為主體，將「燈會原鄉在北港」、「開台四百，乘風破浪思路探索」、「時光蘊河」三主軸，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以一種時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」。

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，在主視覺設計特別凸顯北港是台灣的燈會原鄉，水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源，傳遞北港傳統技藝的靈魂傳承，燙金的題字祝福著金牛年迎辛丑，如北港媽祖為新年播下祝福祈願未來，犇向嶄新的2021年。

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲老街巷弄則以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，請北港在地藝師運用不同工藝媒材進行創作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

陳璧君強調，今年因疫情全台各地燈會均取消，因此我們更著重在環境光影藝術的展現。將所有藝術作品質量大幅提升，更加注重視覺觀賞舒適度及整體展區環境呈現，帶大家一起感受燈會原鄉的春節魅力。再次提醒大家，如果要前往觀賞，請切記做好防疫措施，戴上口罩、保持社交距離、勤洗手，做好自主管理，保護自己也守護其他人。

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處說明，從2月25日至3月14日(每晚6時至7時30分)每日均有限量贈送牛年小提燈活動，遊客可於水道頭文化園區、老街巷弄、北港顏思齊圓環、朝天宮、入口意象籠光蘊(民生路與民主路)等，在五大光環境間最少2處拍照打卡後，再將照片上傳至慢遊雲林FB，標籤「#燈會原鄉在北港」，即可於水道頭文化園區服務台兌換牛年限量小提燈1份，每天限量50份。

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲從2月25日至3月14日，每晚6時至7時30分均有限量贈送牛年小提燈活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「華元派對綜合餅乾禮物箱」

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票被抓包獲交保

ET快訊
101不見了！雙北桃園霧茫茫一片　空氣髒爆亮紅燈
綿羊落跑5年！　沒剃毛驚變一顆「大毛球」
莎莎罕見放閃13年男友！　正面合照超甜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

斗六繪本創作比賽頒獎典禮 　多元文化「繪」出精彩故事

0206台南安平殺人案　最後1名逃犯徐姓男子投案

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術　展現燈會原鄉之美

屏東義交防制交通事故展成效　警局長率隊慰勉辛勞

南警掃盪治安亂源　震懾犯嫌意外掉毒品露餡

彰化「王功漁火節」擲沒筊！和海牛節一起辦　福海宮媽祖允了

元宵吃湯圓無負擔！客家「低糖牛汶水」　營養師私藏食譜公開

搭公車遊花蓮！智慧站牌尋寶剩7天 　限量明信片吃喝玩樂優惠

雲林長城國際同濟會連11年送愛　196學童開心採購

助學金仍有百萬缺口　展望會籲助花蓮弱勢童翻轉人生

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

客點「陽春麵不要麵」遭嗆超委屈 老闆娘出面曝對話：我生氣了！

三重男拔車牌停騎樓自稱沒違規　警方提2法條打臉「成功破奧步」

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

母鯊腹中驚見「詭異人臉」寶寶 印尼漁夫拒賣！喜當幸運符保存

孫其君幫李國毅救火..自己反遭殃　記者狂問「分手郭雪芙？」逼瘋他XD

斗六繪本創作比賽頒獎典禮 　多元文化「繪」出精彩故事

0206台南安平殺人案　最後1名逃犯徐姓男子投案

2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術　展現燈會原鄉之美

屏東義交防制交通事故展成效　警局長率隊慰勉辛勞

南警掃盪治安亂源　震懾犯嫌意外掉毒品露餡

彰化「王功漁火節」擲沒筊！和海牛節一起辦　福海宮媽祖允了

元宵吃湯圓無負擔！客家「低糖牛汶水」　營養師私藏食譜公開

搭公車遊花蓮！智慧站牌尋寶剩7天 　限量明信片吃喝玩樂優惠

雲林長城國際同濟會連11年送愛　196學童開心採購

助學金仍有百萬缺口　展望會籲助花蓮弱勢童翻轉人生

美國新世代郵務車「右駕」更便利　垂直大前擋設計視野超清晰

谷歌將推首款Pixel折疊機！傳配置7.6吋螢幕　最快年底發布

疫情推動產業轉型　台灣三星：零售、教育、製造業三產業最顯著

余謙同場飆速150　想學王維中的沉穩

愛馬仕前任總監設計UNIQLO童裝　390元入手T恤

買2間房不用1千萬！透天換小宅風　吹進苗栗小鎮

奧會主席盼選手優先打疫苗　體育署：指揮中心已同意列第一順位

頂新魏家出手！2.7億買下自家「頂禾園」　為今年豪宅「開市」

免飛南極！屏東海生館推企鵝餵食秀　體驗零距離接觸超萌企鵝

文具控快收入清單！「可站立」便條紙、小熱狗橡皮擦　每一件都想打包

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

地方熱門新聞

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

台南天上人間拆包裝！在地人曝內幕

影／「有蝴蝶飛入」　中壢彩券行賣出頭彩

居檢離家3分鐘罰10萬 住所遭查封男子允諾繳清

擄人案、擁有長短槍蔡嫌竟能交保黃偉哲不解

鐵路殺警案二審改判17年　精神鑑定醫失望

嘉市防荔枝椿象！將放出「2萬隻天敵」

月津港藝術燈飾美翻了

桃園青農培訓　市府月給3萬生活津貼

嘉義市YouBike 增新站點

台南確診男參加公司訓練　負責人慘了

屏東翁騎機車誤闖88快速道路　警攔停安全下庄

觀音復興宮開漳聖王聖誕慶典　很傳統

疫情趨緩　鄭文燦：3月起開放春酒活動

更多熱門

相關新聞

20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間

20萬劑AZ疫苗本週公布供貨時間

新冠肺炎疫情昨（24日）一口氣新增4例境外移入個案，由於他們四人Ct值都超過30，加上沒有症狀，研判是確診後期陰陰陽陽的狀況。而中央流行疫情指揮中心今（25）日下午2點將召開例行記者會，由指揮官陳時中親自說明疫情及防疫作為等事宜。

防疫旅館跪求別再逼問！只能「回答2字」

防疫旅館跪求別再逼問！只能「回答2字」

南投燈會首推環保互動燈區　鬼滅初音來了

南投燈會首推環保互動燈區　鬼滅初音來了

馬來西亞爆非洲豬瘟「帶肉品入境罰20萬」

馬來西亞爆非洲豬瘟「帶肉品入境罰20萬」

酒店無視停業令上工挨罰擺爛　酒水設備全部查扣

酒店無視停業令上工挨罰擺爛　酒水設備全部查扣

關鍵字：

燈會疫情光環境北港鎮

讀者迴響

熱門新聞

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

罔腰「莫名流血」急就醫！　曬內診照遭質疑

未婚妻還原謝和弦崩潰始末！

陽明山看日出　女大生被架刀性侵猛哭

即／因罔腰「PO內診照」遭網友起底！診所火速回應了

特斯拉霸停家門口！屋主等30分不敢碰

吳宗憲變臉撂重話 綠茶自責哭了

幫罔腰內診「診所起底在台中」！2細節對比全中

苗栗2死車禍「對撞前影片」曝光　19秒目擊高速逆向超車

梁云菲淚吐14歲逃家遭3男性侵　揭藏16年悲劇

電玩展戰鬥哥爆紅10年　近況曝光

福原愛、江宏傑瘋傳離婚！工作人員揭婚變真相

月薪3萬多存6年在竹市買房買車　同事曝超省生活：可怕

19歲男大生租屋　遭爸媽監控崩潰：很噁心！

19歲媽今年才結婚！　1歲兒坐副駕慘死她懷中

更多

最夯影音

更多
GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了

GD爆熱戀1年Jennie！　「竄家門甜蜜現場」全被拍…YG回應了
爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

爬山住松雪樓「遲到13分」沒得吃　小六女餓到頭痛！媽怒：什麼心態

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

惡劣！小貨車國道上「惡意逼車」　竟是累犯...網怒：之前還潑油漆

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

粉絲留言跟鳳梨要生日快樂..　鼠鼠爆氣：點進去都沒追蹤我！

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

阿嬤快理我啦！撒嬌貓瘋狂討摸　飼主無奈：這小子眼中只有我媽

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面