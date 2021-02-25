2021北港燈會今夜點亮環境光影藝術　展現燈會原鄉之美

▲今年以北港鎮為立基，整體鄉鎮區域為主體，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2021北港燈會原鄉-時光蘊河」在雲林北港鎮規劃五大光環境，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術，巷弄燈區則邀請北港在地藝師創作各種以「花燈」為主題且融合北港文化、宗教、歷史的各式環境藝術作品。雲林縣長張麗善表示，今年燈會取消，現場以光環境佈置，讓民眾感受到元宵節氛圍。

雲林縣長張麗善表示，歷年元宵盛典朝天宮迎媽祖更猶如北港人的第二次過年，1965年在北港朝天宮舉辦了第一屆元宵節花燈展，帶動全國燈會熱潮，今年以北港鎮為立基，整體鄉鎮區域為主體，將「燈會原鄉在北港」、「開台四百，乘風破浪思路探索」、「時光蘊河」三主軸，由顏思齊紀念碑至水道頭文化園區，以一種時光歷程的方式呈現「時光淵遠，文蘊河流」。

▲水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君指出，在主視覺設計特別凸顯北港是台灣的燈會原鄉，水道頭的「水」融合燈會原鄉的「光」，並邀請吳季如書法家題字，透過老師書法筆墨其墨線的動勢韻味，表現燈會原鄉的時光溯源，傳遞北港傳統技藝的靈魂傳承，燙金的題字祝福著金牛年迎辛丑，如北港媽祖為新年播下祝福祈願未來，犇向嶄新的2021年。

▲老街巷弄則以「牛轉乾坤、天地交泰」為主題，請北港在地藝師運用不同工藝媒材進行創作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



陳璧君強調，今年因疫情全台各地燈會均取消，因此我們更著重在環境光影藝術的展現。將所有藝術作品質量大幅提升，更加注重視覺觀賞舒適度及整體展區環境呈現，帶大家一起感受燈會原鄉的春節魅力。再次提醒大家，如果要前往觀賞，請切記做好防疫措施，戴上口罩、保持社交距離、勤洗手，做好自主管理，保護自己也守護其他人。

▲思齊紀念碑至水道頭文化園區，佈置施作光影藝術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處說明，從2月25日至3月14日(每晚6時至7時30分)每日均有限量贈送牛年小提燈活動，遊客可於水道頭文化園區、老街巷弄、北港顏思齊圓環、朝天宮、入口意象籠光蘊(民生路與民主路)等，在五大光環境間最少2處拍照打卡後，再將照片上傳至慢遊雲林FB，標籤「#燈會原鄉在北港」，即可於水道頭文化園區服務台兌換牛年限量小提燈1份，每天限量50份。

▲從2月25日至3月14日，每晚6時至7時30分均有限量贈送牛年小提燈活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►Her今天推出「華元派對綜合餅乾禮物箱」



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林虎尾農會選舉競爭激烈 6候選人買票被抓包獲交保