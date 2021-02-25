防疫旅館跪求別再逼問！只能「回答2字」卻被質疑：真的有苦難言

▲基於不公開原則，防疫旅館人員無法向客人坦承。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

為了有效控制疫情，防疫旅館是把關的一項重要關卡，但許多人不僅歧視護理人員，連對防疫旅館員工也抱有偏見！一名飯店女員工透露，她任職的正是防疫旅館，基於「不公開」原則，她沒辦法直接向一般旅客解釋，因此常遭到質問、不友善對待，甚至還會得到負評，「我們真的有苦難言啊....」。

原PO在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」表示，先前看到有網友在討論防疫旅館還是阿飄旅館比較可怕，「我覺得人最可怕」，自從疫情爆發後，多家業者被衛福部徵收為防疫旅館，或是撐不下去被迫轉型，「無論是哪種都是存在著風險」，身為飯店員工，她處在第一線比任何人都小心翼翼，但仍然得面對許多批評與歧視眼光。

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▲防疫旅館都有一套標準的消毒程序。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



由於防疫不公開，原PO無法直接向客人坦承，面對客人的逼問也是有苦說不清，「回覆給您們的答案是『滿房』、『客滿』，您能不能就不要追根究底，甚至還有質疑的口氣來詢問我們，為什麼會訂不到房間？」有些客人還會因為訂不到房，而到網路上給予1顆星負評。

原PO認為，身為防疫工作的其中一員，她無時無刻都保持謹慎狀態，清潔消毒工作做確實，酒精乾洗手更是不離身，每次穿著裝備都和同仁仔細互相檢查，「你怕，我們真的還比你們更怕呀！」期盼外界別再以嘲諷言語對待防疫旅館人員。

網友表示，「台灣的防疫旅館乾淨太多了，朋友回蘇州上班，面對的是超可怕的環境」、「防疫旅館跟防疫計程車一樣，都提供是台灣防護網的一部分，用奇怪的眼神看待這些的，本身才奇怪」、「消毒程序及員工訓練都是官方指導的，大家真的毋須恐懼。」