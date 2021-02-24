南投燈會首推環保互動燈區　「鬼滅+初音」也跳落去

記者高堂堯／南投報導

南投燈會已點燈起跑六天，整區唯一採取互動裝置的「舞動南投光電樂遊趣」燈區，吸引許多小朋友隨著音樂和特殊音效踏踏跳跳；現場工作人員還cosplay日本動漫紅星「鬼滅」和「初音」，引導民眾使用也介紹本區特色，成為有別於傳統花燈的一大焦點。

▲南投燈會工作人員cos鬼滅和初音，陪民眾一起體驗互動燈區。（圖／南投縣政府提供）

▲南投燈會首推環保互動燈區，小朋友踩踩跳跳好開心。（圖／南投縣政府提供）

南投縣政府指出，該互動燈區的變色地磚燈首度採用南投知名水果和景點花色組合而成，結合踩踏裝置驅動燈條傳動，在跳躍間就能環繞南投景點，還搭配應景音效或音樂，例如「集集小火車」路線有火車鳴笛車、「雙龍瀑布」搭配鳥叫蟲鳴聲，以及「八卦茶園」結合過年應景節慶音樂。

▲南投燈會首推環保互動燈區。（圖／南投縣政府提供）

此外，大會贊助廠商之一，也是全台第一的寶特瓶環保回收再利用廠商台灣瑞曼迪斯(德資)，運用巧思和多達4000個回收寶特瓶於燈區兩側規劃裝置藝術花燈，造型包括鳳梨、橘子水果籃，以及各種花卉，還有結合led usb小夜燈的小花，搭配部分太陽能集電裝置的燈飾，希望啟發民眾將藝術創作和環保概念融入生活。

互動燈區屋頂則由喬國能源提供太陽能浪板組裝而成，不同於傳統笨重的太陽能板裝置，盼帶動國人利用太陽能資源的風氣。

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