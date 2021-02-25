助學金仍有百萬缺口　展望會籲助花蓮弱勢童翻轉人生

▲小瑄勤學苦讀認真工作的生活日常。（圖／展望會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣世界展望會深耕花蓮逾57年，透過捐款人的愛心陪伴無數孩子成長，時至今日，展望會在花蓮扶助3850名弱勢兒童及青少年，目前尚有123名弱勢兒童等待愛心資助人的支持。開學至今，助學金仍有近100萬缺口，盼望社會大眾攜手與台灣世界展望會一起翻轉孩子未來，陪伴孩子上學路！



家住花蓮的小瑄母親接手中風祖母在偏鄉做小便當店的生意，但因不景氣經營辛苦，罹癌的父親，仍需要定期回診，全家省吃儉用的拉拔家裡４名子女長大。小瑄就讀護理系，念書時覺得很辛苦，需要學習繁複的醫學用詞，書也都超大本，有時候覺得撐不下去，但也走過了。尤其實習後，考了2次的護理師證照都以些微差距落榜，一度懷疑自己是不是走錯路了？如果轉換跑道，那些付出的心力和時間，又該怎麼辦？但父母和社工老師都要她不要擔心，一心支持她。

今年小瑄順利上榜，父母和社工老師都非常開心！小瑄也利用學校放寒假，去長照中心打工補貼在外地生活的房租和生活費；每年助學金對在外地實習求學的小瑄幫助很大，也讓家裡的負擔不會這麼沉重。



今年將畢業的小瑄想謝謝父母無怨無悔的付出，雖然父母不太會表達，但是從行動上，都告訴他們要自動自發、自助自愛，也想透過分享她的故事，告訴大家社會上有很多貧困弱勢的小朋友，正面臨生活上的困難；盼望透過社會大眾一點點力量，改善他們的生活。

問到前陣子疫情吃緊，會不會很擔心？小瑄說：「這是自己選擇的路，希望將來可以幫助家裡改善經濟，也提醒大家要戴口罩，常洗手，讓台灣繼續+0下去！」



台灣世界展望會東區辦事處蕭文榮處長表示，開學了！展望會在花蓮仍舊有約100萬助學金的需求。助學金的發放，讓弱勢學童有足夠的教育資源，擁有學習及轉變未來的機會，這些需要都仰賴社會大眾持續的支持與關懷！邀請您加入助學行動的行列，讓弱勢學童因著各界溫暖的愛與扶持，有機會透過教育脫離貧困，翻轉生命。

愛心專線：03-8236868。

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