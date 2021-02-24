感謝亞德客國際集團捐款助弱勢　黃偉哲承諾妥善運用造福民眾

▲亞德客國際集團捐贈台南市政府新台幣300萬元，幫助台南市300個家有兒少之弱勢家庭，台南市長黃偉哲23日親頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



亞德客國際集團捐贈台南市政府300萬元，幫助300個家有兒少之弱勢家庭，市長黃偉哲23日親頒贈感謝狀，感謝亞德客國際集團熱誠捐輸，並肯定董事長王世忠的經營理念，黃偉哲表示，亞德客展現社會的光明面，示範企業正確發展方向，感謝亞德客國際集團熱心公益，市府一定好好地利用善款，有效幫助弱勢族群。



市長黃偉哲表示，市府透過亞德客捐贈的3百萬為社會弱勢雪中送炭，不只是為了救急或救窮，更希望讓弱勢族群體會到社會的溫暖和愛心，「社會並沒有遺棄他們」，市府想要幫助弱勢朋友站起來，讓他們未來的人生路能走得順利、正確。





黃偉哲特別感謝亞德客國際集團所發揮的社會企業精神及責任，將對社會弱勢的關懷化為實際行動，希望透過亞德客國際集團的熱誠捐輸及以實際行動熱心公益，邀請更多善心人士共襄盛舉，幫助更多弱勢民眾。台南市議員鄭佳欣也到場表達對弱勢族群的關懷之意。





亞德客國際集團王世忠董事長長年熱心公益，2014年即開始提供急難救助協助本市弱勢家庭兒少之助學金及生活費，在知道黃偉哲市長關懷弱勢優先之施政理念後，特別於農曆年前大力捐贈新台幣300萬元予臺南市政府。此次300萬元的捐贈金，皆已於春節前由社會局社工與亞德客國際集團人員，共同前往發送給300戶家中有兒少的弱勢家庭。



黃偉哲提醒市民大眾，社會局為就近服務弱勢家庭，目前已成立安平、安南、北門、玉井、善化、麻豆、新豐、新營、永康、東區、南區、北區等12處社會福利服務中心，民眾在生活上如遭遇緊急變故，經濟生活陷入困難，皆可到各處社褔中心尋求協助。

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