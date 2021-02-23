花蓮送餐關懷弱老！10年送出231萬個便當　挹注經費1億5千萬

▲▼一粒麥子基金會及門諾基金會送餐車提供送餐服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府關懷弱勢委託一粒麥子基金會、門諾基金會提供送餐服務，近十年來送出231萬3247個便當，累積金額逾一億五千萬元，惠及全縣境255個關懷據點、長照C據點及文化健康站，竭力照顧低收及中低收入戶失能長輩、身障者、失智者。縣長徐榛蔚期許社會處今年邁進300個關懷據點目標，福澤廣被全縣弱勢長者。

花蓮縣政府社會處統計，自2011年起至2020年12月止，10年期間總計補助送餐8萬222人次， 其中委託一粒麥子基金會送餐經費7710萬6870元，送出115萬4907個便當；委託門諾基金會送餐經費7659萬3975元，送出115萬765 個便當。至今年平均每月已達900人使用送餐服務，每月支應經費約261萬元；經費來源2017年底前主要由花蓮縣公彩盈餘基金支應，2018年起由衛生福利部長照服務發展基金挹注。

徐榛蔚特別關注老人健康及營養，除了送餐服務之外，為鼓勵長者走出家門，促進社會參與，更積極拓展花蓮縣各鄉鎮市關懷據點、長照C據點及文化健康站等，讓獨居老人及亞健康長者彼此陪伴共餐，延緩失能並確保長者日常生活安全，全縣各鄉鎮市已建置255個據點提供服務，今年預計新增45個據點，達300個據點目標。

花蓮縣政府社會處代理處長陳加富指出，送餐服務是經花蓮縣長照中心評估符合資格者，再由縣府委託特約單位，透過營養師設計餐食，由送餐員週一至週六親自送餐到府。2018年起從每日補助1餐調為每日補助2餐，每餐餐費由新台幣55元調升至70元。

▲獨居老人及亞健康長者彼此陪伴共餐。

另外，花蓮縣政府補助民間單位送餐及共餐服務，包括花蓮縣老人暨家庭關懷協會、正德愛心廚房、財團法人人安社會福利基金會等，結合企業及公益團體，成立部落廚房、行動廚房等提供送餐、共餐，為政府最佳夥伴。至於無法參與政府補助長者，則轉介老人暨家庭關懷協會提供送餐服務，從2015年4月至今年1月累計送出225戶12萬1424便當。

陳加富表示，縣府除積極推動長照2.0各項服務外，提供假牙裝置、各項輔具、預防走失手鍊及關懷獨居老人等服務，期促進長者生活品質及社會參與；另當長者因家庭照顧人力不足需安置於機構時，也提供公費安置補助來協助困難家庭，依「健康促進、預防老化、長期照顧」的進程，讓民眾就近獲得貼心服務，達到在地安老的目標。

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