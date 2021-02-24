桃三灌區調度埤塘河川水源　供灌一期稻作視水情持續滾動檢討

▲桃園市長鄭文燦主持「桃園市第17次抗旱應變會議」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦24日於「桃園市第17次抗旱應變會議」時表示，石門水庫截至22日上午7時，有效蓄水量為1億1,120萬立方公尺，蓄水率為56%，目前桃三灌區已於21日開始供灌一期稻作，面積約7,174公頃，供灌策略為優先取用埤塘水源及自老街溪、新街溪等河川進行抽水支援。

▲桃三灌區調度埤塘河川水源，供灌一期作。（圖／市府提供）

而為因應石門水庫持續嚴峻的水情壓力，要求水務局評估提升老街溪、新街溪抽水量的可行性，以利進行水資源調度，同時也將持續視水情狀況進行滾動檢討。此外，供灌期間，抽水機具需求將大幅提升，亦請水務局進行盤點，如需增加機具支援可向水利署申請協助。

水利署北區水資源局副局長莫評任表示，石門水庫自21日開始供灌桃園、新竹一期稻作7,174公頃稻田，供灌策略主要是由農水署桃園管理處優先引取桃園地區河川水量及區域排水蓄存埤塘，桃市府也已於2月6日於新街溪、老街溪支援抽水作業，每日抽水量約2.5萬噸，目前規劃操作期至4月10日，後續將視河川水情條件、供灌區用水需求及機具人力條件等進行檢討調整。

有關桃三灌區水源調度方面，自來水公司第二區管理處長呂崇德表示，桃三灌區自2月21日起開始供灌，估計約需4,100萬噸水量，目前石門水庫蓄水量約 11,100萬噸，且參考2015年乾旱進入紅燈三階分區限水時期，石門水庫蓄水量約5,003萬噸，推估若以全量供灌4,100萬噸，石門水庫蓄水量將僅餘1,997萬噸出流量的緩衝空間，因此希望中央能持續滾動式檢討水庫供灌量能。

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