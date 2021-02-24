國內疫情趨緩　鄭文燦：市府開放各單位3月起春酒與各種節慶活動

▲桃園市長鄭文燦24日主持防疫專案會議時表示，鑒於國內疫情趨緩，將開放市府各單位3月起舉辦春酒等節慶活動，希望將人潮找回來。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件落幕後，桃園市疫情逐漸趨緩，市長鄭文燦24日主持防疫專案會議時表示，鑒於國內疫情趨緩，市府積極規劃各項觀光與消費振興活動，其中將在3月以後開放市府等單位舉辦春酒與各種節慶活動，希望將人潮找回來；此外，清明節將屆，因應疫情發展，民政局已規劃包括取消聯合法會、改為線上追思等五大防疫措施，籲請民眾慎終追遠並兼顧防疫安全。

桃園市防疫專案會議24日下午2時在市府舉行，經發局長郭裕信提出，許多餐廳業者反映去年尾牙季營收受疫情衝擊，希望市府能減免稅賦與水電費，中央先前已針對業者提供水電費減免等紓困方案已於去年第三季已經結束，考量受疫情衝擊行業廣泛，市府將蒐集業者意見後向中央反映，希望可規劃全桃園一致的紓困補助措施。

鄭文燦指出，去年底市府各單位與學校因疫情取消舉辦尾牙活動，考量國內疫情趨緩，將開放市府各單位3月起可運用去年保留的尾牙預算舉辦春酒活動，包含社團、企業等也歡迎舉辦春酒或各種節慶活動。

此外，清明節將至，因應疫情發展，民政局規劃五大防疫措施包括取消聯合法會、公墓與納骨塔提前並延長開放祭祀、納骨塔室內規劃動線控管人流、加強防疫宣導與鼓勵民眾改採線上追思等，希望民眾慎終追遠並兼顧防疫安全。

衛生局長王文彥說，截至本月23日為止，國內新冠肺炎確診病例累計946例，其中77例為本土病例，本市列管居家隔離人數則連續2天為零，是自新冠肺炎疫情爆發以來，桃園市第三度居家隔離人數歸零，代表國內疫情維持穩定；觀旅局長楊勝評說，截至22日為止，桃市防疫旅館一般旅客入住率為28.2%、外籍移工入住率為49%。因應中央流行疫情指揮中心自3月1日起鬆綁外籍人士入境限制，桃市防疫旅館將維持17家、房間數1558間之量能。

環保局長呂理德提及，桃市防疫消毒大隊協同陸軍33化兵群積極執行全市242處社區關懷據點、老人福利機構與文化健康站消毒工作，截至24日止已完成144處所消毒作業。自3月1日起，本市404處人潮聚集熱點消毒回歸每兩週一次之頻率。

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