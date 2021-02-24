影／林智堅2022轉戰桃園？　鄭照新模擬參選「2路徑」

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桃園市長鄭文燦任期即將屆滿，根據《ETtoday新聞雲》發布2022桃園市長人選調查，新竹市長林智堅若轉戰桃園，支持度為42.5%，將是綠營最強候選人；即便國民黨派出韓國瑜，林智堅仍以15.8%的差距領先。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新23日在ETtoday《雲端最前線》節目中分析，林智堅的民調雖然高，但問題是「要怎麼選」；他也提出兩條路徑，直指「任期」就是一大問題。

對於林智堅可能轉戰桃園，鄭照新分析，林智堅是要向新竹市請假、辭職參選，還是循過去模式，先入閣、過個水，當個副院長後再下去選，看起來有正當性、旋轉門；不過，這就代表林智堅在剩下的22個月任期，必須先入閣做準備，「總不能在內閣裡面做2、3個月就走吧！」所以任期會是一大問題。

鄭照新也分析，若林智堅沒顧好新竹，讓新竹的聲望先垮了，就會連帶影響桃園的聲勢，「所以現在聽起來很好，但執行上要如何可能？」進一步來說，這些動作甚至也可能影響到基隆市長林右昌的動態。

他接著說，民進黨在2018有個較疏忽的地方，就是太多人同時到中央，讓民眾覺得民進黨執政縣市在當時，基本上可能6、7成都是代理市長，「有那個印象在時，民眾就會覺得你們是不是都在想選舉，沒有很認真要做事」，這樣的全國方向也是不能忽視的。

至於外傳前高雄市長韓國瑜也可能參戰桃園市長，鄭照新直言，韓國瑜應是被外人拿進來比較，如今韓就是在做公益，並沒有這麼多要進到桃園的因素，「我認為這是多出來的，確實是多出來的」。

退將、國民黨前桃園市黨部副主委于北辰則認為，「韓國瑜對國民黨來講是一劑特效藥」，不只是在桃園，韓在任何縣市支持度都有2成以上，「桃園特別支持他，甚至可以到2成8至3成」。他解釋，這其實很正常，因為韓選過總統、有全國知名度，不過，2成8至3成支持度也不可能當選市長，問題在於對地方是否有經營、付出心力。

談起桃園選情，于北辰也點出國民黨有一大關卡，就是桃園市長候選人的出線，不能透過任何黨內初選，應直接協商決定，「一初選就完蛋」。他強調，國民黨有個特性，尤其是在桃園，只要初選完畢，大家嘴巴上說支持，背後卻都超不爽，「你會減少戰力！」

至於鄭文燦民調逼近8成，是否已翻轉桃園政黨板塊？民進黨桃園市議員楊家俍表示，鄭文燦的哲學就是「從敵人中找朋友」，而過去桃園一些給人印象偏藍的社團，只會邀請藍營政治人物，現在漸漸不只會邀請鄭文燦，也會邀民進黨議員到場，這就是一種改變。

楊家俍接著說，自己先前也較為悲觀，覺得桃園藍綠板塊並沒有太大變動，一樣是藍大於綠，但現在看基層社團、里長的反應，的確藍綠板塊是否因為鄭文燦「從敵人找朋友」哲學，大家愛屋及烏、都會照顧，「所以說要找到下一個鄭文燦，我講真的很難啦！」

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