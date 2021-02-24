招商女經理考績丁等遭免職怒提告　桃園航空城敗訴

▲桃園航工程公司以孫姓女招商經理表現不佳、考績丁等理由，去年3月間予以免職，孫女不服提告，地院最近判決確認雙方僱傭關係存在，判定航空城公司敗訴。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園航空城公司去年針對招商處孫姓女經理表現不佳、不配合指派工作、連續3年考績丁等理由予以免職，孫女質疑考核不客觀等狀況不服提告，桃園地院審酌，航空城公司僅因孫女表達個人意見即記大過，確認雙方僱傭關係存在，判定桃園航空城公司敗訴，自去年3月7日到其復職前，航空城公司應按月支付7萬3785元薪資，本案還可上訴。

孫女指出，她在2014年3月14日起到桃園航空城公司擔任招商行銷處經理，月薪7萬3785元，2016年間發現，其座位正上方被安裝監視器與秘錄麥克風，經離職員工告知，公司是針對她裝置，認為公司已明顯逾越雇主監督勞工合理範圍內，她向公司反應無效後因而興訟，但公司卻從2019年起以她有違反工作規則，對她記2大過、3小過、1申誡，去年其年終考核僅獲丁等，發函稱她申訴無理，以其違反勞動契約、工作原則等，去年3月6日起遭免職且終止雙方勞動契約。

孫女質疑，公司藉故連續懲處她，僅是為符合職員人事管理辦法規定中考績為丁等予以免職處分，顯已架空勞基法解雇法定之事由，事後曾向桃園市府申請調解不成立；此外，公司人評會成員中半數與她曾有訴訟糾紛或工作衝突，但沒有迴避，甚至誣指她以影印機印非公用文件等理由記過懲處。

航空城公司向地院陳述，孫女違規受懲處均有記錄在案，對於孫女所稱曾獲升遷，是配合政府政策讓全體員工均升等，並非孫表現特別優異，孫指稱被監視情事，則為公司為維護願景館資產安全而租用數位影像錄音監控系統，並非針對她監視，並依法組成人評會；孫女以公司影印機列印勞動文件、個人進修文件，才記2小過懲處，孫女還常常檢舉同仁，讓公司名譽受損，公司曾善意輔導與溝通但均遭拒絕，孫表現不佳且屢次違反工作規則，終止勞動契約應有理由。

法院還查出，航空城副總以孫女直言「你不是我的直屬主管」、「你只是總經理室的副總」，「副總，我也開門見山的跟你講，合理的要求我都是願意配合」；副總也回言「是妳先跟我算帳的欸，妳說我不是妳的主管欸」，法官認為，公司沒舉證孫女有何無故拒絕接受工作指派等情事，副總與孫女對話「猶如幼童鬥嘴」等情緒性用詞，難認有勸導無效之說。

法官審酌，孫女並未違反工作原則規定，依航空城公司對孫女考績丁等免職部分，顯然不符合比例原則，判決確認雙方僱傭關係仍然存在，航空城公司應按月支付孫女7萬3785元薪資直至復職為止，並應提繳勞對金，本案還可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

►詐團Apple Pay盜刷警官信用卡！中壢副所長4天後才報案 20萬交保

►影／「蝴蝶飛入」異相！中壢彩券行賣出2000萬刮刮樂頭獎 老闆哭了

►影／桃園驚爆女殺男命案！酒後互打居下風 她捅男友1刀+酒瓶狂砸