228連續假期將屆　桃園國道將實施管制封閉與交管措施

▲桃園市平鎮警分局配合二二八連續假期，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道27日零時起將封閉24小時，提醒用路人配合。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮警分局為配合二二八和平紀念日連續假期國道交通疏導管制，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，27日零時起至24時止將實施匝道封閉，提醒用路人多配合留意；另外，龍潭警分局則針對石門水庫、小人國主題樂園等易壅塞風景區將實施交通流量管制疏導，以維持連假交通順暢與安全。

平鎮警分局副分局長陳怡誠指出，今年二二八連續假期共有3天，平鎮警方為配合高公局交通疏導管制措施，將於27日零時起至24時止，共24小時封閉台66線快速道路18K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，提醒用路人提早改道南下，另本次連續假期並未實施高乘載管制。

國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，警方建議替代道路規劃，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路後，接台61線西濱快速道路南下或在台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線m（延平路）繼續南下，往大溪方向則請行駛台66線快速道路，轉台3線南下行駛。

連續假期收假前不封閉匝道入口，仍請用路人出門前掌握交通動態與各項管制措施，直撥平鎮警分局勤務中心電話：（03）4390218、高速公路查詢電話：1968或警廣專線0800-000123，亦可上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

▲桃園市龍潭警分局配合二二八連續假期，將在通往各風景遊樂區路口實施交通疏導措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應二二八連假，轄區易壅塞路段規劃交通疏導措施，包括針對轄區觀光大池、石門水庫、小人國與六福村主題樂園等風景區，此外，龍潭區三水里山區因適逢魯冰花花期盛開，預估將吸引大批遊客湧入，為避免壅塞將於在各路口編派警力執行交通疏導工作。



龍潭警分局建議到龍潭遊玩民眾行駛替代道路如下：龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路→往遊樂區方向或亦可自龍潭交流道下（往石門方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。



針對龍潭區三水里大北坑魯冰花觀賞區，周邊道路實施單向通車交通管制，管制時段：自27日起至3月1日止，每日8時至18時。管制路段：大北坑街（1998巷沿桃20線、涼傘頂路口至大北坑街與北坑街口）。管制方式則為大北坑街於管制時段僅開放往新竹縣新埔鎮為「單向通行」。

龍潭警分局分局長陳清華呼籲民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿在各遊樂區周邊道路任意違規停車妨礙交通，遵守各路口員警及協勤民力之指揮疏導，共同維護連假交通順暢與安全。

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