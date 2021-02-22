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桃市長民調林智堅贏韓國瑜15%　鄭文燦說話了

▲▼新竹市長林智堅、前高雄市長韓國瑜、立委鄭運鵬、立委魯明哲。（圖／合成圖）

▲新竹市長林智堅（左二）、前高雄市長韓國瑜（右二）、立委鄭運鵬（左一）、立委魯明哲（右一）。（圖／合成圖）

記者徐政璿／台北報導

根據《ETtoday新聞雲》「2022桃園市長人選調查」最新結果顯示，新竹市長林智堅若轉戰桃園市長，支持度為42.5%，將是綠營最強候選人，即便國民黨派出韓國瑜，林智堅還是會以15.8%的差距領先。對於此項民調結果，現任桃園市長鄭文燦今（22）日受訪時表示，他幾天前跟林智堅見過面，交換市政治理經驗，他認為「目前這個階段還沒進入選舉話題」。

鄭文燦上午參加地方活動後受訪，他透露，前幾天和林智堅見面交換市政治理的經驗，林智堅在新竹推動的新竹大車站、竹竹輕軌，還有竹科X計畫等，讓他覺得林智堅對新竹的城市轉型做出了一個很重要的貢獻。

鄭文燦指出，桃竹苗生活圈其實還有很多共同話題，並強調「目前這個階段還沒進入選舉話題」。

《ETtoday新聞雲》在2月18至19日，針對18歲以上的桃園市民，進行人選調查。調查結果顯示，民進黨的林智堅對上國民黨任何一位人選的支持度均落在4成左右，是綠營目前最強人選。而國民黨方面，如果由魯明哲代表出戰，他是與林智堅支持度目前差距最小的人選。

根據調查結果顯示，如果民進黨提名林智堅出戰桃園市長，對上國民黨魯明哲，可以拿下37.3%支持度，贏過魯明哲的30.3%。

若林智堅對上邱奕勝，可以拿下38.6%支持度，也一樣贏過邱奕勝的28.7%；對上江啟臣，林智堅還是可以拿下39.5%支持度，贏過江啟臣的28.9%。

值得注意的是，國民黨如果換成韓國瑜出戰，林智堅的支持度反而會提升到42.5%，力壓韓國瑜的26.7%，兩人支持度差距達15.8%之多。

▼2022桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs韓國瑜。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs邱奕勝。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，林智堅vs江啟臣。（圖／ETtoday民調中心）

調查結果顯示，如果民進黨提名鄭運鵬出戰桃園市長，對上魯明哲可能陷入膠著，僅有31.3%支持度，輸給魯明哲的31.7%。

如果鄭運鵬對上江啟臣，支持度為32.3%，領先江啟臣的29.9%；若是對手換成邱奕勝，鄭運鵬的支持度為31.2%，略勝邱奕勝的28.5%。

不同的是，鄭運鵬如果對上韓國瑜，鄭運鵬也有機會拿下35.5%支持度，領先韓國瑜的28.6%，而這也是鄭運鵬勝算差距唯一超過5%的對戰組合。

另外，調查結果也指出，民進黨如果派出黃世杰出戰桃園市長，分別對上魯明哲、邱奕勝、江啟臣與韓國瑜。黃世杰的支持度會輸給魯、邱、江三人，差距在3％至6%左右，只有對上韓國瑜時，黃世杰會以支持度32.4%，贏過韓國瑜的28.9%

同樣的狀況也出現在民進黨如果派出黃適卓出戰桃園市長的對戰組合，黃適卓不管對上魯明哲、邱奕勝、江啟臣，支持度都會落後對手，差距在6％至9%左右，但當他對上韓國瑜，支持度則會提升至30.8%，以些微差距領先韓國瑜的29.9%

本次調查是由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年2月18日至19日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以桃園市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,084份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.98%。進行統計分析之前，原始資料先依桃園市最新人口統計資料(110年1月)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合桃園市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

▼2022桃園市長人選調查。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs韓國瑜。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs魯明哲。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs江啟臣。（圖／ETtoday民調中心）

▲▼2022桃園市長選情分析，鄭運鵬vs邱奕勝。（圖／ETtoday民調中心）

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關鍵字：

鄭文燦桃園林智堅新竹

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