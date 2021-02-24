詐團Apple Pay盜刷警官信用卡！中壢副所長4天後才報案　20萬交保

▲桃園檢警日前偵辦詐騙案，意外查出中壢警分局劉姓副所長與詐騙集團密集聯繫，其信用卡還遭女線民盜刷，檢方以劉涉嫌幫助詐欺罪諭令20萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警今年農曆春節前偵辦一起詐騙集團案，卻意外查出中壢警分局劉姓前副所長之信用卡疑遭林姓女線民盜刷8萬元，且劉與詐騙集團密切聯繫，檢方懷疑劉涉入不法，檢警查出林女與謝姓詐團份子涉案，但謝卻咬出是劉主動提供信用卡供林女使用。劉則否認辯稱自己是受害人，檢方偵訊後依幫助詐欺罪嫌諭令劉員20萬元交保；中壢警分局24日強調，警方已主動報請地檢署指揮偵辦，劉姓同仁已調離現職靜候調查，如有違法情事絕不寬待。

據檢方調查，桃園地檢署在2020年11月指揮中壢分局破獲一起透過Apple Pay 、Google Pay 等行動支付，卻涉嫌盜刷被害人詐欺案件，同案共犯林姓女子與蔡姓男子事後獲得交保，今年初又因查出涉入另起盜刷案再度落網，檢警清查被害人名單中，赫然發現其中1名持卡人是劉姓副所長，懷疑劉可能涉入其中。

檢警查出，劉員早在今年1月20日即遭盜刷，系統也自動出現消費通知，但劉卻遲至24日才告知銀行並備案，檢方質疑中間有4天差距，一般被害人若發現信用卡遭盜刷，應該會立即查證，不至於拖延數日才進行掛失，另查出劉、林之間有密集聯絡紀錄，懷疑可能有談論刷卡或交代金流等內容。

檢方複訊林女與蔡男過程中，蔡辯稱劉員的信用卡是林女提供，由他負責盜刷取款，林女則避重就輕，對劉員信用卡取得來源含糊帶過且未詳細說明；劉員極力否認與詐團有合作情事，更強調自己也是被害人。

桃檢認定，劉員為涉嫌幫助詐欺罪嫌之共犯，日前拘提後諭令以20萬元交保後傳，另林女則認有串證、逃亡之虞向地院聲押，法院裁定後已獲交保，檢方已提抗告，另外，蔡男也獲地院裁定交保。

中壢警分局受副分局長楊昌祐指出，本分局年前偵辦信用卡盜刷案件，發現劉姓巡佐名下信用卡遭盜刷，為釐清是否遭冒用或涉及其他不法情節，已主動報請地檢署指揮偵辦，目前已將劉姓同仁調離現職靜候調查，警方將嚴格要求員警風紀自律，如發現違法情事絕不寬待。

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