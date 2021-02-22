林智堅：持續與鄭文燦交流、合作　讓桃園、新竹更緊密幸福

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅。（資料照／記者黃孟珍翻攝）



記者陶本和／台北報導

《ETtoday新聞雲》最新「2022桃園市長人選調查」顯示，新竹市長林智堅若轉戰桃園市長，會是綠營最強候選人。對此，林智堅22日接受訪問時表示，他現階段最重要的還是把市政工作做好，未來如果有什麼規劃，會再跟大家報告，至於與桃園市長鄭文燦，會持續交流與合作，讓兩座城市更加緊密幸福。

根據《ETtoday新聞雲》最新進行的「2022桃園市長人選調查」結果顯示，新竹市長林智堅如果轉戰桃園市長，他將是綠營最強候選人，支持度為42.5%。即便國民黨派出韓國瑜，林智堅還是會以15.8%的差距，大幅領先對手。

對此，林智堅上午接受訪問時表示，這幾年來跟市府同仁的共同努力下，新竹市有很大的改變，都有持續在進步，都是為了要讓市民可以有更好的生活；而過去桃園跟新竹是共同生活圈，他也跟桃園市長鄭文燦努力下，有大幅度的改變跟進步。

談及這段時間跟鄭文燦的努力，林智堅表示，他們透過城市治理、交流，讓市民感受到城市進步所帶來的美好。他強調，未來他們會持續交流與合作，讓兩座城市更加緊密幸福。

至於各家的民調數據，林智堅表示，他都會作為參考的依據，這份民調講的是地方選戰，距離選舉時間還相當久，不管未來會有什麼樣的規劃，他都會再跟大家報告。

▼2022桃園市長選情分析。（圖／ETtoday民調中心）



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