幼兒園男師強壓熊抱！女童雙腿「懸空交纏」...網怒炸：手放哪？

▲老師強壓在女童身上。（圖／翻攝自Facebook／靠北幼稚園）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友日前PO出4張照片，指控台中某幼兒園的男老師「強壓女童」，似乎完全沒控制力道，直接全身壓上去。原PO怒轟，「男老師對女學生這行（為）恰當嗎？」不論任何理由，這種行為應該都不能出現！貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就回應，「就是都有這種人才會害優秀的男老師都不敢接班級」、「太離譜了」。

原PO在臉書粉專「靠北幼稚園」上發文表示，台中某幼兒園竟有男老師直接趴在女學生的身上，「不管是什麼理由都不可以吧？」不論是男是女，直接壓在學童身上都很令人無法接受。

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原PO貼出的照片是由女助理老師所拍攝的，對方透露，「男老師常常有這樣的行為」，這次好不容易才拍攝起來當證據。照片中，除了可見男老師強壓在學童身上，原PO也注意到對方的手不知道放在哪裡，讓人很不安心，「請問各位家長的看法？」

照片曝光後，網友紛紛留言回應，「又是這樣壓小孩， 不管是男老師和或女老師，我都沒辦法接受小孩子被老師這樣壓著」、「老師在做什麼？當下老師要制止此行為啊」、「看了很不舒服，完全無法接受」、「為什麼要這樣壓？光看就不舒服」、「不管什麼原因，可以這樣壓小孩嗎」。

不過也有人認為，「實事求是，不然不清楚到底發生什麼情形」、「其他孩子也是趴著的狀況！可能只是在遊戲」、「不要看圖說故事，事情要說明」。