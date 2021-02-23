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新冠疫苗將開打　盧秀燕籲中央：政府門禁人員應納「優先施打」

▲新冠疫苗將開打，盧秀燕籲中央：政府門禁人員應納入施打對象。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新冠疫苗將開打，盧秀燕籲中央：政府門禁人員應納入優先施打對象。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心積極洽購新冠疫苗，研訂9大類接種對象，並視疫苗到貨量排定開打優先順序，其中第2順位為中央及地方政府防疫人員，但僅限醫護、衛生、居家檢疫及隔離關懷人員等7類人員。對此，台中市長盧秀燕表示，此舉未將市府所屬機構入口管制，如量體溫、實聯制等措施的防疫人員納入，已指示衛生局行文中央，盼爭取納入接種對象，保障民眾洽公安全。

台中市衛生局說明，中央流行疫情指揮中心研訂9大類優先接種對象，第2順位為中央及地方政府防疫人員，包含維持防疫體系運作的中央及地方重要官員、衛生單位第一線防疫人員、港埠執行邊境管制港埠執行邊境管制的海關檢查人員、實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作的第一線人員、實際執行救護車緊急救護人員(含各消防隊及民間救護車)、第一線海巡岸巡人員、實施空中救護勤務人員等7類。

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衛生局表示，考量疫情期間，地方政府配合中央推動各項防疫措施，並指派專人進行入口管制，包括量體溫、實聯制、查核落實戴口罩等防疫措施，因此函請中央也將門禁管制人員納入新冠疫苗接種對象。

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