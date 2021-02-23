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社會 社會焦點 保障人權

台中凌晨2聲槍響！20人街頭亂鬥砸車　他大喊：趕快跑了啦

記者游瓊華、陳俊宏／連線報導 

今天（23日）凌晨台中13期重劃區傳出兩聲槍響，雙方人馬20多人叫囂、砸車。警方漏夜逮捕8名涉案嫌犯，初步了解與債務糾紛有關，正擴大追緝其他在逃嫌犯到案。

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

▲▼一群人聽到警車鳴笛聲鳥獸散。（圖／民眾提供／下同）

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

根據現場畫面，街道上停著好幾輛車，有人拿著長槍放到後車廂，還有人拿著棍棒走來走去，沒多久傳來警車鳴笛聲，這群人開始四處逃竄，有男子大喊「趕快跑了啦！」目擊民眾說，現場有7、8輛車子，還有人拿鋁棍砸車。

據案發地周邊住戶表示，凌晨0時30分許於南區西川一路旁空地內有多人聚集，突然聽見疑似槍聲聲響後，在場的群眾一哄而散，便報警處理。

警方獲報後立即啟動快打部隊前往，到場時相關涉案人均已離開，但因發現地上遺留2顆彈殼，立即展開調查，積極偵辦釐清案情，目前已掌握涉案車輛及對象，並在案發4小時內逮捕莊姓男子等8名涉案犯嫌。警方初步了解本案是因債務糾紛所引起，將持續擴大追查其他涉案犯嫌到案。

警方表示，全案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，並徹夜追查將涉案犯嫌緝獲到案。警方呼籲，民眾面對問題應理性溝通，切勿藉故生端，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，對於觸法分子都將依法究辦，以維護市民安全。

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

▲▼台中槍響。（圖／民眾提供）

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