凍卵要生小爛爛…人妻教授偷吃已婚男醫！激情曝「躺上咬」：好黏

▲台中某大學女教授偷吃已婚男醫師，還凍卵要替對方生「小爛爛」，最後不僅遭對方妻子提告，也遭枕邊人求償。（圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台中報導

台中一名已婚大學女教授與已婚男醫師發生婚外情，她甚至為了對方凍卵要生「小爛爛」，遭丈夫一狀告上法院；男醫師的兒子則在爸爸手機中發現不倫對話，立即轉給媽媽看，姦情就此曝光，男醫師正宮也決定提告。法院審理後，判男醫師與女教授應賠償女教授丈夫15萬元，另外，女教授還要賠償男醫師正宮50萬元，可上訴。

判決指出，大學女教授與丈夫長跑9年後結婚，不料，婚後卻戀上醫學研究夥伴，對方是一名已婚男醫師，LINE中藏有不少鹹濕對話，包括「等我辦完正事就讓你做到爽翻天」、「到底要躺，要上，要咬，躺，上，咬…」、「你的年羹堯真黏」等語，女教授因想扶正，還曾傳訊逼男醫師處理婚姻問題，「你說愛我想生小爛」等。

已婚男醫師的老婆也發現丈夫的異狀。她主張，丈夫從2017年起對她態度明顯冷淡，不僅容易動怒，還時常對她惡言相向，她原以為丈夫是因為工作壓力或更年期導致的，沒想到長子2019年5月間卻在丈夫車上發現女性的耳環，次子則是在同年6月間發現丈夫與女教授的對話記錄，隨即轉傳給她，她這才發現丈夫早已背叛了婚姻。

男醫師正宮氣炸對丈夫、女教授提出妨害家庭告訴，沒想到2人得知獲不起訴後，2020年1月間竟慶祝式地開車前往台中某摩鐵房間內獨處，被她跟員警當場查獲，房間內床鋪凌亂，一旁還有衛生紙。此外，2人也曾多度前往摩鐵、溫泉會館，讓她氣炸決定向女教授求償500萬元。

台中地方法院勘驗各項事證後認為，女教授除了積極凍卵，並以戀人方式與男醫師交往、規劃未來共同生活外，也曾自打臉稱「凍卵是要跟男醫師生小孩」，還用「小爛爛」來稱呼未來計畫生育的小孩，不採信女教授的說詞，判她與男醫師應連帶賠償人夫15萬元；另外，女教授也要賠償男醫師正宮50萬元，全案仍可上訴。