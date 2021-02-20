藝FUN券期限倒數「8萬人還沒用」　126網怒：我可以幫忙花

記者林育綾／台北報導

文化部第二波發行的「紙本藝FUN券」將於2月28日到期，截至目前使用金額逾3億元，使用率約86%。文化部小編今（20）日在臉書發文提到，使用期限剩沒幾天，但「還有超過8萬人還沒用」，提醒民眾別讓寶貴的紙本券變廢紙。而當初在第一波沒抽到的網友自嘲是「126邊緣人」，也紛紛留言「不花給我花啦！」

▲藝FUN券期限倒數「超過8萬人還沒用」。（圖／翻攝自Facebook／文化部）

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文化部為振興藝文產業，在去年發行兩波藝FUN券，第一波「數位藝FUN券」以12億元規模發行，共發210多萬份，已在去年12月31日截止使用，使用率近98%。第二波「紙本藝FUN券」以3.6億規模發行，針對18歲以下、65歲以上、身心障礙者等智慧型手機弱勢族群，共發行65萬份，使用期限至今年2月28日止。

▲紙本藝FUN券將於2/28到期。（圖／記者陳涵茵攝）

根據文化部統計，「紙本藝FUN券」截至目前使用金額超過3億元，使用率約86%，還有約5千萬尚未使用。為了提醒中獎民中把握權益，文化部小編20日也PO文「你都抽到了為什麼不花」，並表示還有超過8萬人還沒使用，「小編跪求大家，千萬別讓寶貴的紙本券過期變廢紙——拿來支持喜歡的藝文商品不是很好嗎」。

網友看了也紛紛留言，「應該要傳簡訊通知」、「想花卻抽不到~」還有不少當初自嘲「126邊緣人」的網友表示「不花給我花啦！」、「我幫你們花」、「可以給我嗎？我才剛買書花了1000塊！」、「重抽，我們要敗部復活」。

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