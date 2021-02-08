春節到博物館走春！文化部實施人流管控、防疫措施一次看

▲春節到博物館走春！文化部呼籲實施人流管控、防疫措施。（圖／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

因應春節假期將至，文化部所屬各藝文場館規劃豐富、多元的展覽及特別活動，文化部今（8）日表示，除要求所屬各場館應嚴格落實防疫措施、做好人流管控，提供民眾安心觀展環境，也呼籲國內所有藝文場館及國人，一起做好各項防疫工作，共同維護臺灣難能可貴的如常生活。

文化部長李永得表示，過去一年因疫情影響，國內藝文產業遭受重創，但因藝文場館、團隊及全體國人的共同努力，各項藝文活動於下半年逐步復甦，也要感謝國人以實際行動給予藝文產業許多支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國立臺灣博物館鐵道部園區「異論現代：1935年臺灣博覽會特展」藉由觀眾的日記、小說、詩作、遊記、考察報告等，帶領民眾重返現場，探索當時的人們如何回應現代體制。（圖／文化部提供）

面對即將到來的春節假期，文化部指出，所屬各場館皆規劃許多精彩的展覽及活動，如國立臺灣博物館鐵道部園區的「異論現代：1935年臺灣博覽會特展」、國立臺灣美術館「經典再現—臺府展現存作品特展」及「第36屆版印年畫－喜牛迎春—牛年年畫特展』、國立臺灣史前文化博物館南科考古館「牽手平埔—臺灣南部西拉雅族、馬卡道族、大武壠族文化特展」等，歡迎民眾到博物館走春。

▲國立臺灣美術館「第36屆版印年畫－喜牛迎春-牛年年畫特展」與大眾一同分享年節普天同慶的歡樂氣息。（圖／文化部提供）

文化部表示，因應疫情，文化部除請各場館依「文化場館因應疫情藝文活動開放辦理原則」，落實量體溫、洗手、全程佩戴口罩、禁止飲食、實施實聯制、加強環境消毒等防疫措施，亦要求各場館應有人流管制措施，以維持適當社交距離。

▲新開幕的「臺灣文學基地」也有多項展覽，適合民眾走春（圖／文化部提供）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來