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倒數10天！紙本藝fun券只能用到月底　還有5000萬未使用

▲▼紙本藝FUN券，實體藝FUN券，藝FUN券2.0。（圖／記者陳涵茵攝）

▲紙本藝FUN券領取以及使用期限只到2月28日。（圖／記者陳涵茵攝）

記者黃翊婷／綜合報導

文化部發行的「藝FUN券」，數位券已在去年12月31日止，紙本券的領取以及使用期限只到今年2月28日，相當於進入最後倒數10天，卻還有超過5000萬元尚未使用。文化部日前也在臉書PO文提醒民眾，「大家千萬要好好把握，提醒手上有有券的小朋友、老朋友，別讓它過期了！」

文化部在春節連假開始之前，就曾在臉書PO文提醒民眾，紙本藝FUN券的領券及使用時間只到今年2月28日晚間23時59分，加上近期正好有不少台灣電影上映，民眾可以趁著年假期間前往電影院觀賞，「大家千萬要好好把握，提醒手上有有券的小朋友、老朋友，別讓它過期了！」

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不過，根據《聯合新聞網》報導，文化部表示，紙本藝FUN券總計共65萬份，每份價值600元，從去年9月9日發行至今，使用率將近八成六，但還是有超過5000萬元尚未使用，眼看距離使用期限只剩下10天，希望民眾多加把握機會。

至於紙本藝FUN券該怎麼領取以及使用，以下為《ETtoday新聞雲》整理的文化部藝FUN券領取懶人包：

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

領取：

2020年9月8日公布「紙本藝FUN券」中獎名單後，得獎者可憑「健保卡」至四大超商事務機插卡取票券，屆時點選首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，列印小白單，持小白單取票收據，即可至櫃台向店員領取「紙本藝FUN券」。

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

如何使用：

四大超商的「紙本藝FUN券」樣式不同，但功能相同。可在全台超過上萬個「藝FUN店家」使用，包括藝文場館、書店、電影院等，實體店出示紙本給店家掃描即可，線上訂購則輸入身分證號碼及登記識別碼。

▲▼「紙本藝FUN券」懶人包。（圖／文化部提供）

注意事項：

「紙本藝FUN券」一人一張，限領一次，損毀無法再補發，使用期間自2020年9月9日起至2021年2月28日止，逾期即失效。使用時不得找零、轉售。

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