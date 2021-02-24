國父紀念館16億景觀改造開工！「雙排林蔭大道+映池」施工期曝光

▲文化部長李永得、國立國父紀念館長王蘭生及與會貴賓們，一同為國父紀念館景觀改造工程動土祈福。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館景觀改造工程今（24）日舉行開工動土典禮，是開館至今近50年來首度大幅度整修，總經費16億3200萬元，將增加大樹綠蔭、擴大綠地面積，有雙排林蔭大道、映池，預計重現初期臺灣建築師王大閎的設計理念。館長王蘭生強調，施工期間將以「分區」方式進行，除了工區外，公園大部分仍然對外開放。

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▲國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道。（示意圖／國父紀念館提供）

國父紀念館於民國61年完工啟用，除了紀念國父之外，也兼具文化藝術、教育、生活休閒及學術研究的功能，同時也是臺北重要的藝文活動舉辦場所。因開館至今已超過48年，不僅古蹟建物外觀與屋頂需要修繕，大會堂、展場及其周邊相關設施已漸趨老舊，為因應都市空間及臺北市民使用需求的改變，首先進行園區景觀改造及整合。

此項「跨域加值公共工程計畫」在民國105年1月行政院核定，109年8月修正計畫通過，總經費為16億3200萬元。首先於110年農曆年後緊鑼密鼓開始進行的，是中山文化園區景觀改造工程施工，預計於111年底完工，接著進行大會堂以及周邊設施升級工程。

案發包工程費為新臺幣1億647萬餘元，工期540日曆天。本次改造以回復建築師王大閎半世紀前的原始設計精神，將增加大樹綠蔭、擴大綠地面積，並把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，同時整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境，以及增設三張犂鐵道支線意象，於支線二端各增加出入口，方便民眾到館來參加活動。

▲國父紀念館將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

國父紀念館長王蘭生表示，中山公園隨著國父紀念館建成使用以來，早就已經成為大臺北地區市民生活中，非常重要的都市開放性公園，每天的活動從凌晨4點就開始，包含晨運團體、青少年街舞、親子活動、各單位申請舉辦的活動等，一年四季從早到晚充滿了生命力。

然而也因為使用年期已久，相關步道、廣場及友善設施需要提昇，王蘭生說，這次的工程，在規劃設計面向上，已經過民眾參與及文資和景觀委員的審核，符合現代公園規範；未來在工程執行面向上，也會特別要求工程的品質及施工安全，並在施工期間以「分區」方式進行，除了工區外，公園大部分仍然對外開放，不會對民眾造成不便。

此外，國父紀念館也已經同步在思考，未來工程完成之後，可以在中山公園規劃增加更多樣性的活動及演出，提供更全面性的服務。

文化部長李永得今出席開工典禮也強調，其實這次的設計有很大的特點，就是盡量回復到建築師王大閎當年設計，這要謝謝景觀團隊和營造團隊，大家很努力恢復他原始設計的精神，細節在圖上都可以看到。花2年時間整建好以後，相信會比以前更好，也希望這段時間，尤其是施工單位，對於公共場域的安全，怎樣分區要有嚴謹的規範。

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