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國父紀念館首度大幅整修！將以「林蔭大道」遮擋銀色大巨蛋

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▲▼國父紀念館場館。（圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館認為「大巨蛋」在視野上破壞天際線，將打造雙排「林蔭大道」遮蔽。（圖／國父紀念館提供）

記者林育綾／台北報導

國父紀念館新任館長王蘭生公布，將於明年動工「跨域加值公共工程計畫」，是成立近半世紀以來，首度的大幅度整修改造。其中國館認為銀色的大巨蛋建築在視野上「過度突出、破壞天際線」，將透過雙排「林蔭大道」來遮擋大巨蛋，這樣不僅重現建築師王大閎最初設計，也還給訪客幽靜的景色，還能提供夏日遮陽、冬天擋風。

▲▼國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

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▲國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道。（示意圖／國父紀念館提供）

國父紀念館成立至今逾48年，部分設施已相當老舊，2016年1月初次獲得行政院核定「跨域加值公共工程計畫」，又於今年8月修正計畫通過，總預算提高為16億3200萬元，前期準備工程已陸續進行，而主要工項將於2021年初啓動。

工程內容包括大會堂暨周邊設施升級，還有國際化優質展示空間、中山文化園區景觀改造等三項，明年初將進行的園區景觀改造，以回復王大閎建築師半世紀前的原始設計精神，並以「服務」民眾為出發點，納入「安全」、「舒適」、「親民」、「友善」等理念。

包括中軸景觀花圃將改造將為雙排樹，噴水池景觀改造為「映池」，並新設三張犁支線懷舊鐵道意象、欄杆圍牆保留並更新、東側步道綠地景觀改造、翠湖周邊景觀改造等項目；同時納入排水、廣場鋪面、人行空間、無障礙設施、照明、植栽等老舊設施改善，預計2022年底完工，屆時將接續進行大會堂暨周邊設施升級工程，直到2025年底全館工程落成。

▲▼國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館首度大幅度動工！噴水池景觀改造為「映池」。（示意圖／國父紀念館提供）

王蘭生館長表示，國館從未大幅整修，加上已列為古蹟，這次的整修是創舉，相對也較為艱難。除了重現王大閎建築師的「雙排林蔭大道」及「映池」的設計理念外，更強調以「服務」民眾為本的精神，將增加樹蔭動線、擴大綠地面積，讓在廣場休憩的民眾增加舒適感；並把仁愛路出入口動線打開，讓視野更開闊，展現大樹、綠地、黃瓦的優美景觀。同時也整建廣場鋪面，提供親民及無障礙的安全友善環境。

王蘭生特別強調，園區工程採分期分區方式進行，工程期間中山公園照常開放，僅有小部分活動區域受影響，儘量不影響民眾的使用權益，歡迎民眾在工程期間持續來國父紀念館；希望透過這次工程改造，突顯該館特有的古蹟建物與藝術文化紀念意象，成為人人喜愛的休閒場域。另外國館也舉行「半世紀剪影—中山公園的回顧與展望」展覽，展期自即日起至12月8日止。

▲▼國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道、映池。（示意圖／國父紀念館提供）

▲國父紀念館首度大幅度動工！將重現建築師王大閎原始設計，打造雙排林蔭大道。（示意圖／國父紀念館提供）

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