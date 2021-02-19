「紙本藝FUN券」2/28到期！使用金額超過3億　數位會員近10萬

記者林育綾／台北報導

文化部第二波發行的「紙本藝FUN券」將於2月28日到期，截至目前使用金額逾3億元，使用率近86%。此波以3.6億規模發行，約有5千萬未使用，剩下不到10天，文化部也提醒民眾把握時間利用，別讓它過期！

▲紙本藝FUN券即將到期。（圖／記者陳涵茵攝）

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文化部為振興藝文產業，在去年發行兩波藝FUN券，第一波「數位藝FUN券」以12億元規模發行，共發210多萬份，每份600元，已在去年12月31日截止使用，使用率近98%。而隨後又針對18歲以下、65歲以上、身心障礙者等智慧型手機弱勢族群，推出第二波「紙本藝FUN券」，共發行65萬份，使用期限自2020年9月9日起至今年2月28日止。

根據統計，「紙本藝FUN券」截至2月17日使用金額超過3億元，使用率近86%，而主要使用類型依次為書店及出版業、電影院、表演藝術產業等。

▲數位藝FUN券APP升級為藝文專屬整合服務平台「藝FUN券 NEXT」。（圖／記者林育綾攝）



另外雖然數位藝FUN券使用截止，不過APP累積大量喜愛藝文消費的族群，還有藝文相關商家，資料十分珍貴，便以長期營運方向規劃，隨即轉型推出「藝FUN NEXT」升級服務，串聯相關藝文館所、iCulture提供豐富的藝文活動資訊及會員專屬優惠，並鼓勵曾註冊藝FUN券的民眾加入會員。

「藝FUN NEXT」APP在1月11至31日期間開放轉會員，已有近10萬會員數，文化部表示，未來將進一步新增包含活動報名、參加抽獎、線上購票等多元功能，並結合文化部重要活動及捲動民間合作店家共同加入，透過APP達成藝文行程安排、好康資訊一手掌握等。屆時亦將配合系統改版升級，廣邀藝文愛好者加入會員，以促進藝文產業長期發展。

此外，文化部已著手研議藝FUN券消費個資及數據的去識別化工作，預計將提供學術界、非營利組織研究運用。

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